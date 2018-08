Trend? In Hongkong gebruiken mensen CrossFit als dating app

Hongkong, megastad aan de andere kant van de wereld en tevens de plek waar veel trends beginnen. Het is daar waar ze Tinder en blind dates al lang vergeten zijn. Daten? Dat doen ze tijdens hun high intensity-sportprogramma’s tijdens CrossFit. Is dit een trend die over gaat waaien?

Toeval?

Het begon allemaal met Cris O’Brien, de eigenaar van de eerste CrossFit studio in Hongkong die hij in 2010 opende. Via CrossFit leerde O’Brien zijn vrouw Vanessa kennen waarmee hij afgelopen jaar in het huwelijksbootje stapte. Inmiddels heeft O’Brien verschillende relaties zien starten in zijn sportschool. Je zou misschien denken aan stom toeval, maar als ook The Huffington Post, Muscle & Fitness en The New York Times erover schrijven, weet je het zeker: dit is geen toeval meer.

Soort zoekt soort

Tegenover Business Insider verklaart O’Brien het nieuwe fenomeen als volgt: ‘Veel mensen die aan CrossFit doen, leiden ook buiten de sportschool een high intensity leven, onze work-outs trekken bepaalde mensen aan. Die mensen zijn op zoek naar soortgelijke mensen, die gaan voor uitdaging op hetzelfde gebied.’ Volgens zijn vrouw Vanessa zit er nog een belangrijk voordeel aan dates die starten in de sportschool: je bent voorzichtiger en er is geen sprake van dronken avances. ‘Je weet dat je elkaar weer gaat tegenkomen in de sportschool, en volgens mij gaan mensen daarom bedachtzamer met elkaar om. Ook heb je al veel met elkaar gemeen: je houdt van fanatiek sporten, dus je hebt altijd iets om over te praten.’

Feestjes

Voor O’Brien zijn de potentiële datemogelijkheden reden genoeg om zijn assortiment uit te breiden. Naast de hoge intensiteit-trainingen organiseert hij nu ook boottripjes en borrels voor zijn community leden. ‘Je kunt de wereld van CrossFit-fanatics indelen in twee groepen: de mensen die ’s ochtends sporten en de mensen die ’s avonds sporten. Door de feestjes die we nu organiseren, krijgen deze mensen de mogelijkheid om elkaar alsnog te ontmoeten.

CrossFit

CrossFit startte in 2000 in Amerika en is sindsdien een wereldwijde hype. Er zijn ongeveer 13.000 CrossFit gyms wereldwijd. Jaarlijks worden de CrossFit Games georganiseerd, zeg maar de Olympische Spelen van fitness. Benieuwd naar de wereld van CrossFit aanhangers? Op Netflix vind je genoeg documentaires over deze hype.