Wij bij VIVA zijn fan van ‘Trinkets’. Een inclusieve serie over high school teenagers die zichzelf in de nesten werken – zoals alleen high school teenagers dat kunnen doen. Maar ook ‘Million Dollar Beach House’ is favoriet, een goed substituut voor ‘Selling Sunset’. Maar er is, natúúrlijk, meer. Dit is het nieuwste materiaal op Netflix deze week!

Series

Cobra Kai: Seizoen 1 en 2

Ruim 30 jaar na de gebeurtenissen in de 80s klassieker The Karate Kid volgt er opnieuw een confrontatie tussen Daniel en zijn rivaal Johnny. Maar deze keer lijken de rollen omgedraaid!

Trinkets: Seizoen 2

We zeiden het al, wij zijn fan van Trinkets! De drie rebelse tieners Moe, Elodie en Tabitha raken bevriend tijdens een praatgroep voor kleptomanen. Want inderdaad, ze hebben alle drie grijpgrage handjes. Geen winkel is dan ook veilig voor dit drietal. Maar de vrienden zien al snel in dat ze hun leven moeten beteren als ze wat van hun toekomst willen maken.

I am a Killer: Released

Alle liefhebbers van het true crime genre kunnen hun hart weer ophalen. In deze spin-off van de docuserie I am a Killer volgen we de veroordeelde moordenaar Dale Sigler. Na zijn vrijlating uit de gevangenis beweert hij een brave kerkganger te zijn… maar daar is niet iedereen van overtuigd.

Million Dollar Beach House: Seizoen 1

Vond jij dat het derde seizoen van Selling Sunset ook veel te kort duurde? Stil je honger met Million Dollar Beach House. In deze gloednieuwe realityserie volgen we het wel en wee van een aantal makelaars in de Hamptons. Dit gebied staat bekend om zijn luxe villa’s aan de kust. Aan de ambitieuze makelaars de taak om deze weelderige strandhuizen aan de man te brengen!

Films

Teenage Mutant Ninja Turtles

In deze reboot uit 2014 moeten de titelhelden het opnemen tegen Shredder en zijn ninjaleger. Journaliste April O’Neil (Megan Fox) raakt tegen wil en dank betrokken bij de ondergrondse strijd. Geproduceerd door explosievenexpert Michael Bay!

Tales from the Crypt: Demon Knight

Onze held Brayker moet in deze komische horrorfilm zien te voorkomen dat een mysterieus artefact in handen valt van The Collector. Als zijn missie faalt, zal dat het einde van de wereld betekenen.

Unknown Origins

Wat krijg je als Se7en kruist met Superman? De prettig gestoorde genrebender Unknown Origins! In deze Spaanse Netflix Original wordt Madrid geteisterd door een seriemoordenaar die zijn inspiratie lijkt te halen uit superheldenstrips. Aan een cynische rechercheur en een sociaal uitgedaagde stripnerd de taak om de dader achter tralies te krijgen!

Septembers of Shiraz

In Septembers of Shiraz wordt de joodse juwelier Isaac (Adrien Brody) uit Teheran door de autoriteiten verdacht van spionage. Hij belandt in de gevangenis, waar hij gruwelijk wordt gemarteld. Zal hij zijn familie ooit nog terugzien?

All Together Now

Amber Appleton is een ambitieuze scholiere met een bijzonder muzikaal talent. Maar om haar dromen waar te maken, moet zij eerst de nodige obstakels in haar privéleven overwinnen. Gebaseerd op Matthew Quicks roman Sorta Like a Rock Star.

Documentaires

Rising Phoenix

Rising Phoenix belicht de bijzondere geschiedenis van de Paralympics. De grondleggers en de atleten vertellen hoe dit unieke sportevenement hun levens voorgoed heeft veranderd.

Making the Witcher

Zoals de titel al weggeeft, krijgt je in deze docu een blik achter de schermen van The Witcher. Dankzij de onthullende interviews met de cast en crew en unieke setvideo’s is Making The Witcher een ware traktatie voor de fans. Al met al een mooi zoethoudertje tot de release van The Witcher: Seizoen 2!

