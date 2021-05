Gisteravond gaf koningin Maxima een bijzonder tv-interview ter ere van haar vijftigste verjaardag. Het gesprek met Matthijs van Nieuwkerk vond plaats in Máxima’s werkkamer in Paleis Huis ten Bosch. Niet alleen het interview trok veel kijkers, ook het prachtige tropische behang aan de muren. Gelukkig is het gewoon te koop en wel bij déze winkel.

Het zijn net mensen

Vorig jaar zagen we de werkkamer voor het eerst, toen het koningspaar – net als de rest van Nederland – door de coronapandemie gedwongen thuis kwam te zitten. Een fotograaf legde zowel Máxima als Willem-Alexander vast, terwijl ze in hun eigen thuiskantoor bezig waren.

Willen. We. Hebben.

Tijdens het interview met Matthijs is de werkkamer van meerdere kanten goed te bewonderen en valt vooral de kast met persoonlijke foto’s van het gezin en andere familieleden op. Maar er is nog iets: het prachtige behang in Máxima’s werkkamer. Op de wand achter het bureau van de koningin steelt een prachtige tropische print de show. Palmbomen op de voorgrond, een heuvellandschap in de verte en hier en daar een papegaai en een struisvogel. Zie jij die prachtprint ook wel zitten in jouw ‘thuiskantoor’, slaap-, of woonkamer? Wij weten waar je het behang kunt shoppen.

Puur natuur op de muur

Het zwart-witte behang met palmbomen blijkt het behang D-Dream van IKSEL te zijn, dat ook in een waanzinnig mooie gekleurde variant verkrijgbaar is, evenals een sepia-uitvoering. De prijs moeten we je schuldig blijven, maar ga er maar gerust vanuit dat een rolletje niet voor een Kwantum-prijsje te bestellen is. Hoe dan ook nieuwsgierig? Je kunt onder meer terecht bij deze woonwinkel in Amsterdam.

View this post on Instagram A post shared by Iksel Decorative Arts (@iksel_decorative_arts)

View this post on Instagram A post shared by Iksel Decorative Arts (@iksel_decorative_arts)

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Flair | Beeld: Brunopress