Bizar: bij dit tropische resort kun je een Instagrambutler inhuren

Als je op vakantie gaat, wil je die kiekjes maar wat graag delen met je vrienden en familie via bijvoorbeeld je socialmediakanalen. Op Instagram bijvoorbeeld, met het mooiste filter, vanuit de gunstigste hoek. Maar, je kunt misschien ook te ver doorschieten in je verlangen het perfecte plaatje te delen. Zoals de gasten van dit resort, die een butler boeken om dit voor hen te doen.

Toegegeven, het is een prachtige locatie, die je uiteraard goed in beeld wilt brengen. We hebben het over de Malediven en dan het Conrad Maldives Resort in het bijzonder. Dit resort kondigde deze week iets heel bijzonders aan: vakantiegangers die een passie hebben voor Instagram kunnen namelijk een Insta-tour boeken.

Tijdens deze tour van een, twee of vijf uur zie je de meest Insta-worthy locaties en krijg je een butler mee die voor jou het perfecte plaatje schiet. Deze butlers hebben, naar verluidt, kennis van zaken en weten precies hoe ze een foto moeten maken die bij jou als Instagrammer past.

Wat denk jij? Zijn we doorgeschoten in ons streven naar een mooi profiel of is dit juist handig?

Bron Cosmpolitan UK | Beeld Conrad Maldvies Resort