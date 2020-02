Wedding bells: hier kun je nu trouwen voor één dag

Als single ben je maar wat blij dat de ‘Valentijnsellende’ eindelijk achter de rug is. Heb jij de ware nog niet gevonden, maar wil je wel een keer een echte trouwdag meemaken? Dan is er nu een leuke oplossing. In Amsterdam kun je namelijk nu voor één dag met elkaar in het huwelijksbootje stappen.

In het vrijgezellenleventje kun je soms wel eens wat romantiek gebruiken. Daarom kun je nu in de trouwboetiek ‘Wed and Walk’ in de 9 Straatjes van Amsterdam een uiterst romantische dag beleven met je beste vriendin. Of…. je kat.

Trouwen

Naast het passen van de prachtige trouwjurken – wat al een meisjesdroom an sich is – kun je ook je trouwwens voor één dag in vervulling laten gaan. Met wie je in het huwelijksbootje wil stappen, maakt niet uit. Of het nu je beste vriendin is, je huisdier of je familie: alles is mogelijk.

Nét echt

Het gaat als volgt te werk. Eerst kiezen jullie een trouwjurk uit en worden om de beurt geïnterviewd door een van de medewerkers. Zo kan er een speech voor jullie geschreven worden. Hierna krijgen jullie de mogelijkheid om leuke muziek uit te zoeken waarna een heuse trouwceremonie volgt. Deze duurt 45 tot 90 minuten, dat hangt af van het type dat je reserveert. Je kan namelijk kiezen uit een gouden, zilveren of diamanten huwelijk.

Ceremonie

Tijdens de ceremonie is een echte ceremoniemeester aanwezig die de trouwdag tot in de nopjes begeleidt. Ook zullen er tijdens het ‘ja-woord’ én de kus foto’s worden gemaakt als herinnering. Aan het einde krijgen jullie beiden een officieel certificaat waar jullie onofficiële ‘huwelijk’ op vermeld staat. En daarna? Ben je er gelukkig weer helemaal vanaf!

