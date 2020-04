Spannend: er komt een film over de Gucci-moord (met Lady Gaga in de hoofdrol)

Nadat Lady Gaga schitterde in de ongekend populaire film A Star Is Born konden we ervan uit gaan dat de zangeres haar acteercarrière verder uit zou breiden. De vermoedens lijken te kloppen, want miss Gaga heeft opnieuw een glansrol te pakken. Ze gaat namelijk een rol spelen in een waargebeurde crime movie over modehuis Gucci.

De film over Gucci zal pas in november 2021 uitkomen, maar belooft loeispannend te worden. Vooral omdat het bizarre verhaal waargebeurd is en veel mensen geen weet hebben van alle dramaverhalen die schuilgaan achter het bekende modemerk.

LEES OOK:

Lady Gaga reageert op geruchten rondom affaire met Bradley Cooper

Familie Gucci

Er heeft een hoop spanning en sensatie gespeeld binnen de rijke Gucci-familie. Toen oprichter Guccio Gucci overleed, schonk hij het bedrijf aan zijn drie zonen. Zoon Vasco overleed jong, waardoor het bedrijf in handen kwam van zoons Aldo en Rudolfo. Aldo schonk daar vervolgens weer een deel van aan zijn eigen zonen. Toch vond de oudste zoon van Aldo de gift veel te weinig en zorgde ervoor dat zijn vader de bak in draaide, wegens belastingontduiking. Neef Maurizio erfde na de dood van zijn vader de rest van Gucci, maar moest het weer verkopen omdat hij zich privé en zakelijk behoorlijk in de schulden had gewerkt. En als klap op de vuurpijl, werd hij twee jaar later op weg naar zijn kantoor doodgeschoten.

Patrizia Reggiani

En met de dood van Maurizio Gucci was de drama nog niet afgelopen. Het bleek namelijk zijn ex-vrouw, Patrizia Reggiani, te zijn die achter de moord zat. Zij had iemand ingehuurd om Gucci dood te schieten, omdat ze vond dat haar alimentatie – acht ton per jaar (!) – te laag was. Reggiani kreeg 26 jaar gevangenisstraf. Dat Patrizia er goed vanaf is gekomen bleek in 2016, toen ze werd vrijgelaten wegens goed gedrag. En om het allemaal nog smeuïger te maken: nog geen jaar later bleek ze ook nog eens recht te hebben op een uitkering van net geen miljoen euro per jaar uit het Gucci-nalatenschap. De rechter oordeelde zelfs dat ze over de jaren dat ze in de gevangenis had gezeten, uitbetaald moest krijgen.

Lady Gaga

Lady Gaga zal de rol van Patrizia gaan vertolken. De film zal geregisseerd worden door Ridley Scott, die je onder andere kunt kennen van de film Gladiator. Het script zal worden gebaseerd op het boek The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed van Sara Gay Forden. Het blijft nog spannend wat de naam van de film zou zijn en wanneer de releasedatum is, maar we kunnen uit gaan van 2021.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Hollywood Reporter | Beeld: Brunopress