Van true crime tot muziek: dít is alles dat er deze week nieuw op Netflix staat

Een kersverse week is weer begonnen. Ook deze keer zijn er weer een heleboel nieuwe films en series te zien op Netflix. Dus plof maar lekker op de bank, dít is alles wat nieuw op Netflix staat deze week.

Series

Master of None – seizoen 3

Comedian Aziz Ansari maakt plaats: seizoen 3 van zijn gelauwerde dramedy Master of None draait nu niet om zijn personage Dev. Lena Waithe’s personage Denise pakt de spotlight. We volgen het roerige romantische leven van Denise en haar vrouw Alicia (Naomi Ackie). De kinderwens van Alicia zet hun relatie onder druk.



Master of None seizoen 3 staat sinds 23 mei op Netflix.

Close Enough – seizoen 2

Johs en Emily waren kort geleden nog feestende twintigers, maar het ouderschap heeft hen sterk veranderd. In de rauwe, absoluut niet kindvriendelijke, animatie-comedy Close Enough zie je ze daarmee omgaan. Het wordt allemaal bizar en absurdistisch.



Je kunt de nieuwe afleveringen van Close Enough sinds 26 mei zien op Netflix.

Ragnarok – seizoen 2

De Thor-achtige-serie Ragnarok speelt zich af in het fictieve Noorse dorpje Edda, waar niet alle inwoners zijn wie ze zeggen dat ze zijn. Ook krijgen de dorpelingen te maken met zware vervuiling en smeltende gletsjers – alleen een oude legende kan totale verwoesting tegengaan. Seizoen 2 bevat weer 6 nieuwe afleveringen.



Ragnarok seizoen 2 staat sinds 27 mei voor je klaar op Netflix.

Eden – seizoen 1

De Japanse animatieserie Eden draait om een meisje dat in het geheim wordt opgevoed door robots. Langzaam maar zeker ontdekt ze de duistere geheimen achter haar utopische wereld waarin de mensheid bijna is verdwenen.

Netflix zette Eden op 27 mei online.

The Kominsky Method – seizoen 3

De oude acteerbaas Sandy Kominsky (Michael Douglas) is terug in het derde en laatste seizoen van sitcom The Kominsky Method. Dit seizoen moet Sandy zien om te gaan met de dood van zijn grote steun en toeverlaat Norman (Alan Arkin). Tussendoor is er misschien ook nog wat hoop voor zijn ingezakte acteercarrière.



De nieuwe afleveringen van The Kominsky Method zijn op 28 mei toegevoegd door Netflix.

Lucifer – seizoen 5, deel 2

De grote Netflix-klapper van de week is Lucifer. De acht nieuwe afleveringen sluiten seizoen 5 definitief af. Verrassing: er zit zelfs een musical-aflevering tussen. Hierna hoef je niet in een zwart gat te vallen: Lucifer keert nog terug voor een zesde en laatste seizoen.

Netflix voegde de laatste afleveringen van Lucifer seizoen 5 op 28 mei toe.

Films

Girls Trip (2017)

Vier studievriendinnen die elkaar in de loop de jaren een beetje uit het oog verloren, gaan hélemaal los op het jaarlijkse Essence Festival in New Orleans. Daar wordt de vriendschap getest én nieuw leven ingeblazen met de nodige hulp van drank.



Girls Trip verscheen 24 mei op Netflix.

Creating an Army of the Dead (2021)

Netflix’ nieuwe zombiekraker Army of the Dead kreeg ook een heuse behind the scenes-mini-docu. Regisseur Zack Snyder legt uit hoe hij Zombie-Vegas creëerde en ook het maakproces van de zombies zelf komt aan bod.

Creating an Army of the Dead is op 25 mei toegevoegd aan het Netflix-aanbod.

Nail Bomber: Manhunt (2021)

Voor Netflix geldt: ‘een dag niet ge-true crimed, een dag niet geleefd’, dus ook deze week nemen we weer een duik in een schokkende crime-zaak. Nail Bomber: Manhunt duikt in de bomaanslagen van 1999 in Londen, gericht tegen de zwarte, Bengaalse en homoseksuele gemeenschappen. Ook de jacht op de extreemrechtse dader komt aan bod.

Je kunt Nail Bomber: Manhunt sinds 26 mei kijken op Netflix.

Blue Miracle (2021)

In de ontroerende Netflix Original Blue Miracle proberen een voogd en zijn kinderen een in geldnood verkerend weeshuis te redden van de ondergang. Hoe? Ze doen mee aan een lucratieve viswedstrijd en krijgen hulp van een aan lagerwal geraakte schipper.



Blue Miracle staat sinds 27 mei op Netflix.

Deze films en series verschenen afgelopen week ook op Netflix:

22 mei

– Sam Smith: Love Goes – Live at Abbey Road Studios (2021)

26 mei

– Baggio: The Divine Ponytail (2021)

– High on the Hog: How African American Cuisine Transformed America – seizoen 1

– S.W.A.T.: Under Siege (2017)

27 mei

– Soy Rada: Serendipity (2021)

28 mei

– El día menos pensado

Bron: Superguide | Beeld: Pexels