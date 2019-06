Echt waar: we worden socialer in de zomer

Word je nerveus als je naar een bruiloft moet met veel (onbekende) mensen? Of heb je een barbecue en borrel op je werk waar je enorm tegen opziet? Sociaal zijn is niet voor iedereen even makkelijk. Het is dan ook makkelijker om af te zeggen, je neppe zieke kater de schuld te geven van jouw no-show (en een van de vele nieuwe Netflix-serie te bingewatchen). Herkenbaar? Gelukkig zorgt het zomerseizoen ervoor dat je minder snel deze ‘truc’ uithaalt. En socialer bent!

Een studie die het sociale leven van 2.000 mensen onder de loep nam, wijst aan dat tijd op jezelf (of dat nou voor de televisie is, achter de laptop of in bed) vooral bepaald wordt door het seizoen.

Zin in de zomer

Wat bleek? Drie op vijf zei al eens een sociale gelegenheid af door het slechte weer en één op de twee stuurde zijn of haar partner omdat ze zich niet goed voelde. Een dubbele afspraak stond ook in de top vijf redenen waarom iemand niet wou afspreken.

Goed om te weten: het Amerikaanse onderzoek werd uitgevoerd door OnePoll in opdracht van papierwarenbedrijf Chinet. Het onderzoek toonde aan dat 35% van de mensen socializen vooral zou vermijden tijdens de wintermaanden. Lang leven coach potatoes! Zo zouden maar drie op de tien mensen naar één of twee sociale events gaan in de winter. Kerstavond bij schoonfamilie, check. Eerste Kerstdag bij jouw familie, check.

Het heugelijke nieuws: zodra de temperaturen stijgen, de zon z’n gezicht laat zien en je op het terras kunt shinnen, worden ook de sociale agenda’s voller. De resultaten tonen aan dat maar liefst 31% van de onderzochte mensen socialer zijn in de zomer dan in de winter. Dus: play date met vriendin S. (en haar dreumes) op maandag, spabezoek met je zus op dinsdag of woensdag en hup mee naar bring your partner to work day van je wederhelft? Plus: een barbecue in het park op zondag? You can do this!

Bron: HLN.be | Beeld: iStock