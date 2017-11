Dit is het lekkerste truffelrestaurant van Amsterdam

Truffel is ver-ruk-ke-lijk. Wat zeggen we? Het is het beste op aarde. In je risotto, op je pizza en als mayo bij je frietjes. Wij kunnen niet zonder.

Het truffelseizoen is weer begonnen en ter ere daarvan is er nu een speciaal menu bij het restaurant 5&33. In elke gang is de truffel verwerkt. Love it!

Het truffelseizoen gaat traditiegetrouw in november van start en voor de derde keer op een rij stelde Executive Chef van 5&33, Nadia Frisina, een heerlijk trufflemenu samen. Het welbekende truffelmenu van 5&33 is vanaf nu t/m eind januari te bestellen.

Truffle Tuesday

Heb je alleen trek in één truffelgerecht? Dan kun je vanaf 21 november elke dinsdag terecht bij ‘Truffle Tuesday’ waar je de fantastische truffelpasta, waar 5&33 bekend om staat, kunt bestellen, inclusief een glas prosecco voor maar € 20,-. Boeken kan via www.5and33.nl/taste. Vergeet niet ‘Truffle Tuesday’ in de comments te vermelden. Truffle Tuesday kan geboekt worden tot en met eind januari 2018.

