Trump noemt Chrissy een ‘vuilgebekte vrouw’ en natuurlijk reageert de Queen of Tweets niets anders dan triomfantelijk

Of het nu gaat om bodyshamers of de president van de Verenigde Staten van Amerika, Chrissy Teigen deinst voor niemand terug. Reden genoeg voor Donald Trump om toch in de aanval te gaan.

Afgelopen nacht heeft de president zich weer van zijn beste kant laten zien, namelijk: ruziemakend op Twitter. Trump hield een tirade over het feit dat hij niet genoeg eer heeft gekregen voor zijn inzet tegen het huidige gevangenissysteem. Hierbij haalde hij in het bijzonder uit naar John Legend en Chrissy Teigen.

Naar eigen zeggen heeft de president er persoonlijk voor gezorgd dat er een wetsvoorstel is ingediend dat de hoge straffen in de Verenigde Staten en de volle gevangenissen aanpakt. ‘Gasten als de saaie muzikant John Legend en zijn vuilgebekte vrouw hebben het er nu over hoe goed dat is. Maar ik heb ze niet gezien toen we hulp nodig hadden om het voor elkaar te krijgen’, twitterde hij.

….musician @johnlegend, and his filthy mouthed wife, are talking now about how great it is – but I didn’t see them around when we needed help getting it passed. “Anchor”@LesterHoltNBC doesn’t even bring up the subject of President Trump or the Republicans when talking about…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 9, 2019

Maar hey, we hebben het hier wel over John en Chrissy. Schuwen zij dit soort berichten? Nope, de twee – die openlijk tegenstanders zijn van de president – slaan met humor terug. John tweette als reactie: ‘Melania, geef deze man alsjeblieft wat waardering. Hij heeft je nodig.’

Chrissy deelde een foto waarop ze een schoolbord maakt met lieve berichten erop vanwege de eerste schooldag van dochtertje Luna. ‘Luna, herinner je je nog de avond voor je eerste schooldag? Toen mama een schoolbord voor je maakte en dat watje van een president voor de negende keer die dag een inzinking had.’

Luna, remember the night before your first day of school? When mommy was making your sign and the pussy ass bitch president had his 9th meltdown of the day pic.twitter.com/ZFZHJYrDPG — christine teigen (@chrissyteigen) September 9, 2019

En twitter zou twitter niet zijn als al snel de leukste memes binnenstroomden. Geluid aan.

I love you guys https://t.co/oQIaeBdxF1 — christine teigen (@chrissyteigen) September 9, 2019

Maar Chrissy roept ook haar volgers op om niet bij te dragen aan haar persoonlijke vete met Trump.

no guys no please do not make this trend, for it is my fight with #PresidentPussyAssBitch, not yours!!!!!! https://t.co/hSJ0UxjbaO — christine teigen (@chrissyteigen) September 9, 2019

Boycot

Eerder riep Chrissy haar volgers via Instagram op om hun abonnement bij Equinox en SoulCycle per direct stop te zetten. Dit naar aanleiding van een artikel in The Washington Post waarin werd onthuld dat Stephen Ross, vastgoedmakelaar en investeerder en tevens de eigenaar van Equinox en SoulCycle, een benefietavond voor Trump’s nieuwste verkiezingscampagne organiseert. Tickets voor het event waren vanaf $100.00 beschikbaar.

