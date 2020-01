Lente in huis halen? Zo houd je jouw tulpen het langst mooi

Heb je wel behoefte aan wat fleurigheid in huis met al die grijze lucht buiten? Dan zijn tulpen altijd een goede optie. Niet alleen heb je meteen flink wat kleur in je woonkamer, maar als je het goed doet, kun je er ook nog eens lang van genieten. Zó houd je jouw tulpen mooi.

Lees ook:

Wat gaat er toch mis? Zo geef je je planten op de juiste manier water

Tulpen mooi

Zo raden de bloemisten van Topbloemen aan om koud water in plaats van lauw-warm water in jouw vaas te doen. En geef niet te gulzig: tulpen hebben slechts een klein laagje nodig. Je weet vast dat je bloemen af moet snijden voordat je ervan kunt genieten, maar hoe doe je dat nu het beste? Nou, bij deze variant kun je ze beter recht in plaats van schuin afsnijden. Doe je dat niet, dan kan het zijn dat je tulpen teveel water opnemen en daar worden ze niet mooier van.

Geen narcissen

Wanneer je tulpen wil laten verwerken in een boeket, dan kun je narcissen beter achterwege laten. Een bepaald slijm wat deze bloemen afscheiden is niet bevorderlijk voor de kwaliteit van het fleurige bosje. Je bloemen zet je natuurlijk het liefst meteen in een vaas bij thuiskomst. Toch kun je de verpakking beter pas na een half uur verwijderen en de tulpen eerst met omhulsel en al in het water plaatsen. De reden? Zo zuigt je boeket zich goed vol met water én door de verpakking zullen ze mooi rechtop blijven staan. Win-win dus!

Weg bij het raam

Op zoek naar een geschikte plek? Blijf dan ver weg van het raam. De zon en warmte (mochten deze factoren aanwezig zijn) zorgen voor een snellere groei, maar dus ook een eerdere dood. Hetzelfde geldt voor een fruitmand: plaats je de tulpen hierbij in de buurt dan verwelken ze sneller.

Speldenprik

Heb je jouw tulpen los op bijvoorbeeld de markt gekocht en dus geen verpakking? Plaats dan een speldenprik onder de kop in de steel. Dit zorgt er ook voor dat jouw bloemen rechtop blijven staan. Een andere methode is door ze zo kort af te snijden dat slechts de kop boven de rand van de vaas uitkomt. Allemaal manieren om jouw tulpen zo lang mogelijk mooi te houden!



Bron: Libelle | Beeld: Unsplash