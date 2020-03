Tunnelvisie aan: nieuwe seizoen ‘Wie is de mol?’ al opgenomen

Het was een grote verrassing die presentator Rik van de Westelaken na de finale van Wie is de Mol? aankondigde: er komt heel snel (dit jaar nog) een nieuw seizoen. Volgens het AD gooit de coronacrisis geen roet in het eten en dat bevestigt een woordvoerder van AVROTROS nu ook.

Presentator Rik van de Westelaken maakte zaterdag bekend dat er na de zomer een extra reeks wordt uitgezonden. Wanneer de namen van de kandidaten worden onthuld en wanneer het programma precies wordt uitgezonden, wilde de woordvoerder nog niet zeggen.

Met het extra seizoen wordt het 20-jarig jubileum van Wie is de mol? gevierd. Molloten hoeven nu dus niet tot volgend jaar te wachten op het programma, maar kunnen nog dit jaar weer op zoek naar de saboteur. Maar gaan we oud-Mollen terugzien in deze extra editie of keert het programma terug naar de roots? Er zijn al weer volop speculaties.

De finale van het twintigste seizoen was zaterdag te zien. Daarin werd bekend dat Rob Dekay de mol was en dat Buddy Vedder de reeks heeft gewonnen.

