Je kunt nu alle ‘tutorials’ van Bob Ross gratis online bekijken

Of je nu nog nooit een ‘tutorial’ gezien hebt, of juist bent opgegroeid met de leerzame workshops van dit creatieve genie, ook zonder coronacrisis is Bob Ross een zonnestraaltje dat feller schijnt dan de eerste lentezon. Alle afleveringen van Bob Ross’ ‘The Joy of Painting’ zijn nu online terug te kijken.

The Joy of Painting door Bob Ross

Bob Ross mogen we gerust een creatief genie noemen. Niet alleen kan hij met de minste benodigdheden prachtige stillevens creëren, ook slingert hij onbetwistbare oneliners uit zijn mouw alsof het niets is. Had er een beter moment kunnen zijn om zijn tutorials beschikbaar te maken op YouTube? Jawel, want zijn motivational speeches kunnen we altijd wel gebruiken. Daarom staan ze al tijden gepubliceerd op zijn YouTube-kanaal, en kijken miljoenen mensen naar zijn schilderkunsten. Wellicht door corona nu wat weer.

Lees ook: Dit is het meest creatieve moment van de dag

Om de schilderkunstjes van Ross te zien hoef je alleen maar naar zijn YouTube-kanaal te surfen. Daar vind je 403 video’s, elk 30 minuten lang, afkomstig uit 31 seizoenen. Geïllustreerd met titels als ‘Tranquility Cove’, ‘Lake at the Ridge’ en ‘Before the Snowfall’. Voor ieder wat wils dus.

De Bob Marley van de schilderkunst

The Joy of Painting kwam op 11 januari 1983 voor het eerst op televisie. Iedere aflevering trapte Ross af met wat dotten verf op een blanco schildersdoek, en tegen het eind van de aflevering was daar opeens een waanzinnig landschap. Bob Ross was de ster van de show, maar af en toe kwamen er gasten langs. Zoals bijvoorbeeld zijn zoon Steve. De show won zelfs een Emmy Award, volkomen terecht als je het ons vraagt. Na elf jaar eindigde de serie op 17 mei 1994 en amper een jaar later overleed de Bob Marley van de schilderkunst op 53-jarige leeftijd.

En ook al hebben we het hier over een programma van 37 jaar geleden, toen ‘tutorials’ nog gewoon een lesje heette, Bob Ross blijft populair. Niet alleen worden zijn eigen filmpjes nog dagelijks bekeken, ook creatieve vloggers volgen zijn tutorials (en filmen dat dan weer).

Een van de meest bekeken uitzendingen van Bob Ross:

Vlogger Anja trok miljoenen kijkers met haar muurschildering à la Bob Ross:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief