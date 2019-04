Het beste nieuws van vandaag: er komen nóg twee Beyoncé-films op Netflix!

Vorige week was een hele goede week voor alle Beyoncé-fans onder ons. Niet alleen verscheen haar documentaire Homecoming op Netflix, ook dropte onze Queen B even veertig nummers op een gloednieuw album. Maar dat is nog niet alles, want de zangeres heeft nóg meer grootse plannen met de streamingdienst. Zou zouden er nog maar liefst twee (!) films in samenwerking met Beyoncé in de maak zijn.

Zo zou Netflix in totaal getekend hebben voor drie grote projecten met het popicoon. Dat meldt Variety. Waarde van het totaalpakketje? Zo’n 60 miljoen dollar. Dan mogen we ook wel wat verwachten.

Homecoming

Homecoming is de eerste documentaire van de reeks. Daarin kregen we een exclusief kijkje in Beyoncé’s hectische leven als icoon, podium animal en moeder van drie kinderen. Haar legendarische optreden tijdens Coachella 2018 staat hierin centraal, want daarmee schreef Bey niet alleen geschiedenis als de allereerste Afro-Amerikaanse vrouwelijke headliner van het festival, ook toonde ze de hoeveelheid energie en positiviteit die ze uitdraagt naar haar fans. Als je nog niet genoeg respect had voor deze vrouw, dan heb je dat sowieso na het zien van deze docu.

Twee nieuwe films

Maar er is dus meer! De twee toekomstige films zullen in dezelfde lijn zijn als Homecoming, waarin Bey’s fans een kijkje achter de schermen krijgen van Beyoncé’s leven en hoogtepunten als performer. Daarbij zal de 37-jarige zangeres óók met nieuwe muziek komen. Genoeg om naar uit te kijken dus! Wanneer de nieuwe documentaires van Beyoncé op Netflix zullen komen is vooralsnog onbekend. Maar hé, Homecoming werd ook uit het niets gedropt, dus misschien is dat ook wel het geval bij de twee nieuwe films. Laten we het hopen!

Beeld: Getty Images