Kijktip voor vanavond (en dit hele weekend): het tweede seizoen van Glow staat op Netflix!

Het was één van de best bekeken series van 2017, Gorgeous Ladies of Wrestling, afgekort tot GLOW, en we hebben precies een jaar moeten wachten op het vervolg, maar vandaag is het eindelijk zo ver: het tweede seizoen van Glow staat op Netflix.

Glow seizoen 1, hoe zat het ook alweer?

En dat vinden wij heel leuk, want mineetje, wat was seizoen 1 vermakelijk om naar te kijken. In het eerste seizoen zagen we de hilarische, en tikkie egocentrische, Ruth worstelen met haar carrière als actrice in de jaren 80 in Los Angeles. Dat worstelen vertaalde zich naar létterlijk worstelen: ze wordt plots gecast voor een televisieserie over vrouwenworstelen. Samen met twaalf andere, vrouwelijke Hollywood misfits komen ze bij elkaar in een loods en trainen/repeteren ze hard onder het regime van hun mannelijke regisseur.

Maar Ruth moest ook dealen met Debbie, haar voormalige beste vriendin. Ruth ging vreemd met de man van Debbie en wanneer Debby óók wordt gecast voor GLOW begrijp je natuurlijk dat die struggles in de ring worden uitgevochten.

Glow seizoen 2

In het tweede seizoen komen de bijzondere vrouwen opnieuw bij elkaar. Dit keer moeten ze het echter niet alleen opnemen tegen elkaar, maar ook tegen het door mannen gedomineerde Hollywood (hee hallo #MeToo). Ze vormen een hecht team, met ieder hun eigen worstelingen (há, figuurlijk én letterlijk) en bouwen grote schare fans op. Bekijk de vermakelijke trailer hieronder.