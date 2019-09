Dit is alles wat we tot nu toe weten over het tweede seizoen van Temptation USA

Hoewel we flink verwend zijn met deze VIPS-editie van Temptation Island, komt aan al het goeds een einde. Gelukkig hoef je niet af te kicken, want het tweede seizoen van de USA-variant gaat alweer bijna van start.

Want we schreven het al eerder, deze versie is naar onze mening 100 keer beter dan hoe het er in ons kikkerlandje aan toe gaat. De reden? Voornamelijk dat de kandidaten een stukje ouder zijn en het concept daarom heel anders is ingestoken. Het gaat hier niet om het weerstaan van de verleiding, maar juist om te zien of jouw partner wel echt jouw perfecte match is, of dat er iemand rondloopt op het eiland die beter bij jou past.

Koppels

En ook dit seizoen is er weer gegaan voor wat oudere stellen. Sterker nog, één van de koppel is al vijftien (!) jaar samen. Hoewel ze allemaal hun problemen hebben, wil het overgrote deel vooral onderzoeken of ze klaar zijn voor de volgende stap in hun relatie en of ze echt volledig voor elkaar durven te gaan. Bekijk alle deelnemers hier.

Verloving

Het vorige seizoen eindigde natuurlijk met een verloving: Evan werd smoorverliefd op Morgan tijdens het programma en vroeg haar dan ook kort daarna om haar hand. Verwacht in deze Amerikaanse variant dan ook geen twerkende verleidsters en kandidaten die meedoen om een ‘spelletje te spelen’. Nee, denk eerder aan een zoektocht naar de ware liefde. Enthousiast geworden? Het tweede seizoen gaat in de USA al in oktober van start, dus Videoland, wanneer mogen wij weer?

Bron: USA Network | Beeld: Still