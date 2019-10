Wéér een opgever en Rijk niet langer het rijk alleen: de leukste tweets over Expeditie Robinson

Hoewel Mariana leek overgestapt naar the dark, euh, other side, bleek dat bondje minder waard dan Rob’s kookkunsten op Duivelseiland. Want ja, Expeditie Robinson blíjft Expeditie Robinson.

Let op: spoilers!

Gelukkig was er ook goed nieuws. Want hoewel Kim haar kamp moest achterlaten, was daar ein-de-lijk gezelschap voor Rijk. Niet alleen kan hij nu weer tegen iemand zijn verhaal kwijt, maar wordt hij ook volledig onder de hoede genomen van mama Kim haar vleugels. Aansterken zal-ie. En zo is het!

Kim tegen Rijk “heb je honger? Hoe kan dat?!?!” Eh Hallooo#ExpeditieRobinson pic.twitter.com/CIONi6RF0o — Lycke van der Bles (@LyckeB) October 13, 2019

Bye bye bye

Het contrast kan dan ook niet groter dan bij Kamp Noord. Want hoewel Rijk vecht voor een plekje terug in de Expeditie, vindt Frank het allemaal wel welletjes. Hij gooit de handdoek in de ring en verlaat het eiland. Euhm, we dachten dat alleen rappers dat deden? De radio-dj heeft nog wel een verklaring: ‘Vrienden. Ik heb ‘t hoofd moeten buigen. Ik wilde heel graag terug naar mijn vriendinnetje, naar mijn vrienden, familie en naar mijn eigen huis. Oftewel mijn eigen leven. Ik heb veel met mijn lieve eilandmaatjes erover gepraat en besloot voor mijn eigen geluk te kiezen. Wat een avontuur was het!’

Als Frank en Rijk samen op duivelseiland zouden zitten was het kamp Frankrijk geweest. #goals #ExpeditieRobinson 🇲🇫 — Anne Sophie (@annesophie_95) October 13, 2019

Kan iemand Rob gewoon weer terughalen? Die man wilde zó graag, terwijl Roy & Frank opgeven.. Werkelijk, de oneerlijkheid!! #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/wSfn4XtgEw — Irene! ♡ (@8_Serendipity_8) October 13, 2019

Volgend jaar alsjeblieft een vette boete als je vrijwillig #ExpeditieRobinson verlaat. Een beetje zoals als je verklapt wie de Mol is. — Jennifer 🐧🏳️‍🌈 (@pinkpoppy91) October 13, 2019

Tikkertje

Dan de proef. Het lijkt zo simpel, want ja, tikkertje kunnen we allemaal wel. Niks blijkt minder waar en de kandidaten krijgen het loodzwaar. Oh ja en Akwasi die Mariana moet meetrekken over alle hordes? Goud waard. Quote Fien: ‘Wie is er nu van hout? Dat rek of jij?’ Lang verhaal kort: kamp Noord wint, Kamp Zuid moet weer naar de eilandraad. Mariana blijkt een dubbele agenda te hebben gehad en helaas voor Akwasi is het einde oefening. Of toch niet?

Wanneer je hoort dat je tikkertje moet spelen, maar het enige dat je kunt is een tikkie versturen. #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/7FAZXK2xDE — Koningin Máxima (@MaximaKoningin_) October 13, 2019

Wanneer je hoort dat Akwasi nog een keer mag rennen en jij niet hoeft.. #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/ULBRL8D2TV — Maarten Vos (@MPV___) October 13, 2019

De pepernoten waren vroeg dit jaar, maar Sinterklaas ook#ExpeditieRobinson pic.twitter.com/MUz4gw5z30 — Corneevanderhijden (@cvdhijden) October 13, 2019

WAAROM praten Yvette, Akwasi en Fien niet met Kelvin en Tim? Dit is DE kans. Alles inzetten op Mariana#ExpeditieRobinson — Bernike (@BurnoPranks) October 13, 2019

Waar is de tijd gebleven dat er gewoon werd gestemd op de grootste loser? En niet op Akwasi die eigenhandig Mariana door dat moeras sleepte.#ExpeditieRobinson — Nina Juffermans (@NinaJuffermans) October 13, 2019

Samensmelting

Want de samensmelting komt eraan en dat betekent dat er een kans is dat Rijk terugkeert in het spel. Of Kim of Akwasi dus, maar vooral Rijk. Toch vraagt Twitter zich af hoe zo’n proef in godsnaam eerlijk gaat verlopen. Rijk is namelijk flink vermagerd op Duivelseiland, terwijl zowel Kim als Akwasi een stuk beter te eten hebben gehad. We gaan het zien volgende week. Wij weten in ieder geval wel wie de grote favoriet is.

Ik vind het op een of andere manier toch oneerlijk dat Rijk, die helemaal afgezwakt is, volgende week moet strijden tegen Akwasi, die nog topfit is omdat hun wel fatsoenlijk eten op het eiland hadden. #ExpeditieRobinson — §åñđęřżïjľ (@anderzijl) October 13, 2019

De kans is klein dat Rijk het duel wint, maar ik hoop op wonderen #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/KV1akgnJvJ — Taliet_Reageert (@Taliet_Reageert) October 13, 2019

Ik hoop dat Rijk eerst iets mag eten voordat hij de proef moet doen. Arme jongen. #ExpeditieRobinson #oneerlijk — Nelleke Manshanden (@nelmans) October 14, 2019

Dit kan Rijk toch nooit volhouden met zijn energielevel?!#ExpeditieRobinson pic.twitter.com/z4j8JtjXtL — Dennis Gerritsen (@Dennboss) October 13, 2019

Beeld: Expeditie Robinson