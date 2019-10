Honden mee op date en liefde op leeftijd: dit zijn de leukste tweets over First Dates

Half 8 is vanaf nu ons favoriete moment van de dag. First Dates gaat dan namelijk van start en gisteren konden we voor het eerst weer genieten van de allerleukste en awkward momenten tussen de stelletjes.

En het was weer ouderwets lekker televisie kijken. En ja, wat doe je als op eerste date gaat en iemand nog nooit hebt gezien? Dan neem je je twee teckels mee. Bedoel, wij zouden niet klagen (groot fan), maar de beesten staan er nu niet om bekend dat ze het meest geduldig zijn. Gelukkig vindt zijn date de aanwezigheid van zijn trouwe viervoeters geen probleem, maar trouw aan hem blijven, dat ziet ze niet gebeuren. En hij gunt haar vooral gewoon een grote neger. Euh, ja.

#firstdates 2 teckels mee 🤔 onverklaarbaar denkbeeldig maar levensecht mee gezogen worden in de lucht in Alaska 🤪 en je date gun je een grote neger …deze man he pic.twitter.com/2jBpPGuCCI — Daantje (@daantjeRdam) October 7, 2019

Je honden mee naar de date en de hele avond praten over je ex. Het paringsritueel van de straights blijft fascinerend #firstdates — Victor Hopman (@vic23) October 7, 2019

Valt er nog wat te vreten hier in die ballentent? #firstdates pic.twitter.com/4cOtdcjpFU — Dik Tatort (@KimJungOen) October 7, 2019

Carice van Houten

Dan waren er nog Frides en Maaike of kijken we naar Carice van Houten en Rutger Hauer? De twee lijken wel te klikken en besluiten elkaar dan ook na de date nog een keer te zien, ondanks dat zij het niet helemaal zeker weet. Kelly en Daniël zijn beiden fan van Ajax, maar deze gezamenlijke liefde liet de vonk niet overspringen. Luigino is meteen zwaar onder de indruk van Stacey en denkt zowaar dat ze iets met dildo’s doet. Nee helaas, ze werkt bij Victoria’s Secret en dat is toch écht iets anders.

Rutger Hauer en Carice van Houten in #firstdates, wat leuk! pic.twitter.com/7HlZykJP7G — Eva Smitt | content queen bij Quibble (@evasmitt) October 7, 2019

Effe die kruk een stukkie van hem af schuiven voordat ik ga zitten. #firstdates pic.twitter.com/AotuwexsEo — Dik Tatort (@KimJungOen) October 7, 2019

Luigino krijgt veel aandacht … als je altijd zo danst?!? #firstdates pic.twitter.com/AVIbfZUNRG — StyleHasNOsize (@StyleHasNOsize) October 7, 2019

Liefde op het eerste gezicht

Maar het leukste stel van de avond was toch wel Reindert en Willem, de een in de 70 en de ander in de 80. Het was liefde op het eerste gezicht en de mannen praatten al in ‘wij’-vorm. Velen op Twitter vinden het stelletje dan ook te zoet, maar wacht eens even, wat zien we nu in het laatste shot: ze zijn niet samen?? We geven het op.

WIJ willen elkaar nog een keer zien. Het is een WIJ stel. Top. Nu al #FirstDates — Ⓜ️ireille (@Mireille317) October 7, 2019

Die twee grijze krasse knarren die elkaar gevonden hebben bij #FirstDates Nederland. 💘 Die met de rollator doet me denken aan de lieve opoe uit #UP pic.twitter.com/B4aYj6u6it — AnnekeA (@annmighty) October 7, 2019

Beeld: First Dates