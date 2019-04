Twijfelaars opgelet: ASOS blokkeert gebruikers die te vaak iets terugsturen

Stuur jij je bestelde items van Asos met grote regelmaat terug? Dan loop je het risico om geblokkeerd te worden. Asos wil ijverige retournées namelijk niet langer tot hun klanten rekenen.

Fair use policy

Met de opkomst van online webshops is ook het gemak van bestellen en retourneren de pan uit gerezen. Sommige klanten blijken het allemaal niet zo nauw te nemen met retourneren, en sturen bijvoorbeeld kledingstukken terug die gedragen zijn. Of ze bestellen héél veel kleding en sturen iedere keer alles weer terug. Zo bleek eerder uit onderzoek dat 9% van de Britten online kleding koopt om foto’s te maken voor social media en de items daarna weer terug stuurt.

Daarom komt Asos, dat gevestigd is in Londen, met een fair use policy. Klanten die het extreem bont maken, worden vanaf nu geblokkeerd en kunnen niet meer bestellen in de webshop. Asos benadrukt wel dat het om alleen extreme gevallen gaat en dat maar weinig mensen iets zullen merken van de nieuwe policy.

Cadeaubon

Maar hey, er is ook goed nieuws. Asos verlengt ook de tijd die je hebt om artikelen terug te sturen. Vanaf nu heb je geen 28 dagen, maar 45 dagen de tijd om je twijfelachtige items terug te sturen. Wel zit hier nog een kleine nuance in. Als je iets ná de eerste 28 dagen terugstuurt dan ontvang je niet een terugbetaling, maar een cadeaubon. Deze cadeaubon is twee jaar geldig en kun je bij toekomstige aankopen inwisselen.