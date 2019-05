Twinning is winning: H&M komt met matching outfits voor moeder en dochter

Moeder en kind die hun outfits op elkaar hebben afgestemd: in onze Insta-feed zien we het vaak voorbijkomen. Nu kan ook jij je in dezelfde kleding als je kroost hullen, want H&M komt met een (zeer betaalbare) Mini Me-collectie.

Wil jij dolgraag twinnen met je kleintje? Vanaf morgen kun je bij onze immer geliefde Hennes terecht voor een superschattige Mini Me-lijn. Vrolijke jumpsuits en jurken met tropische printjes: alles is op en top zomer. De kleding is gemaakt van luchtige stoffen zoals linnen en bamboo jersey.

Vanaf 2 mei is de collectie beschikbaar in de H&M-winkels en -webshop. We geven je alvast een voorproefje.

Koopje

Zoals we van de Zweedse modeketen gewend zijn, hoef je voor de kledingstukken niet diep in de buidel te tasten. De prijzen variëren tussen de € 14,99 en € 39,99.

Geen dochter? Misschien is er wel een zusje/nichtje/buurmeisje te porren om met je te twinnen.

Bron: Vogue