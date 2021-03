Twinning is winning: matching regenjas voor jou en je hond bij Lidl

De Hollandse lentes en zomers zijn onvoorspelbaar, dus een regenjas is geen overbodige luxe. Zeker nu wandelen zo’n beetje ons enige uitje is. En met deze matching variant voor jou en je hond, kom je helemaal stijlvol én droog terug van je boswandeling.

De supermarktketen haalt vaker het nieuws met fantastische hebbendingetjes, maar deze is ten tijde van een avondklok natuurlijk wel geniaal. Hun post op Instagram luidde dan ook: ‘Samen tijdens de avondklok flaneren? Dat kan met deze matching outfits voor baasje en hond.’ Go marketing afdeling van Lidl.

De jas voor de viervoeter kost €7.99, de regenjas voor vrouwen €17.99 en voor mannen €14.99. Niet alleen is het natuurlijk gewoon gezellig om er hetzelfde bij te lopen, de regenjas voor de hond heeft ook nog eens reflecterende details voor extra zichtbaarheid en klittenbandsluiting voor makkelijk aan-/uittrekken.

Heeft een hond een jas nodig?

Het is natuurlijk hartstikke geinig, maar over het algemeen heeft een hond geen jas nodig. Het is hier meestal niet voor langere periodes stervenskoud en honden hebben genoeg warmte aan hun vacht. Hetzelfde geldt voor regen: eigenlijk is de vacht voldoende bescherming tegen de regen. Maar als er problemen zijn met de vacht kan een regenjas wel nodig zijn. Bovendien; het kan over het algemeen geen kwaad (zolang het maar alleen voor de wandeling is!). Dus als jij geen zin hebt om na een regenachtige, modderige wandeling de hond schoon te maken en droog te vegen, is zo’n regenjasje een prima uitkomst.

Regenjassen voor hond

Helaas zijn de jassen al uitverkocht bij de supermarktketen en wanneer (en of) er een nieuwe lading komt is nog niet duidelijk. Fingers crossed!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: medpets, tagmag, Getty Images