Herken jij ze nog? Dit zijn alle mollen uit twintig jaar ‘Wie is de mol?’

Vanavond is het éindelijk zover, de start van het langverwachte jubileumseizoen van ‘Wie is de mol?’. Dit seizoen telt enkel oud-kandidaten, wat al heeft geleid tot wilde speculaties. Wie zijn er dit jaar van de partij? En natuurlijk de grote vraag: wie is de mol?

Het programma zelf is niet te beroerd fans te helpen bij het speculeren. Wie is de mol? deelt op Instagram een terugblik met de 20 mollen van de afgelopen 20 jaar. Wie weet zit de mol van dit jaar daar wel tussen. Herken jij ze nog?

Tussen de 20 mollen zien we (natuurlijk) een hoop bekende gezichten. Wie van hen de beste mol was? Daarover verschillen de meningen, is te lezen in de reacties onder de foto’s. Van Kees Tol tot Merel Westrik, maar ook Jan Versteegh en Inge Ipenburg komen voorbij. En laten we eerlijk zijn, Margriet van der Linden – die de mol in 2015 was – zullen we ook niet gauw vergeten.

Een tweede Ron(de)

De deelnemers (en de mol) van dit seizoen zijn dus nog geheim. Wie in ieder geval hoog op het lijstje gewenste deelnemers staat, is Ron Boszhard. Hij is zonder twijfel degene met de grootste gunfactor. De beste man moest namelijk in seizoen achttien (Geörgië) al het spel goed en wel verlaten voordat het eigenlijk begonnen was. En tóen hij de kans kreeg om terug te keren, besloten zijn medekandidaten hem alsnog de uitgang te wijzen. Zuur, heel zuur. Veel fans denken dan ook dat de presentator hoe dan ook een terugkeer gaat maken.

