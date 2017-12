Twitter gaat los op ouders in tv-programma Het beste voor je kind

Het mocht dan herhaling zijn – de aflevering van het tv-programma Het beste van je kind maakte gisteravond veel los. In de achtdelige RTL4-serie zien we ouders met een wel heel uitgesproken visie op de opvoeding van hun kinderen. Vooral twee gezinnen kregen het er gisteren op Twitter flink van langs…

Het ‘donkergroene’ gezin

De eerste familie waarmee we kennismaken doet er alles aan om zo ecologisch mogelijk te leven. Het maandelijks bijhouden van de (extreem lage) meterstanden is voor hen een sport geworden, en kinderen worden hier volledig bij betrokken. Televisie en WiFi vinden ze overbodig, en ook shampoo en douchegel zijn niet nodig. De kinderen mogen een keer per week in bad (van regenwater), en wassen zich de andere dagen met een washandje. Wasmiddel maken ze zelf.

Hoe kun je überhaupt een meterstand hebben als je geen tv, koelkast, vriezer enzovoort hebt?? Als je geen voeten hebt koop je toch ook geen schoenen?? 🤪 #hetbestevoorjekind — Sigrid de Jong (@smdejong1981) 12 december 2017

1x in de week in bad en de rest van de week met een washand in regenwater #hetbestevoorjekind pic.twitter.com/RgahheGUGo — Ron (@RonVerheijen) 12 december 2017

Je kind wassen met regenwater… Er zijn kinderen voor minder uit huis geplaatst door jz #hetbestevoorjekind — Jenny from the block (@Jentje87) 12 december 2017

Dat kind denkt, ik wil een fokking Happy meal, kut! #hetbestevoorjekind — ilSe (@Miauwzie) 12 december 2017

Wasbaar maandeverband is al “apart”, maar vergeet niet: ZE KOPEN OOK GEEN FATSOENLIJK WASMIDDEL OM HET SCHOON TE KRIJGEN 😂😂😂 #hetbestevoorjekind — Jurgen (@j_vd_s1982) 12 december 2017

De robotfamilie

De vader van het tweede gezin is technisch ingenieur. Hij en zijn vrouw vinden dat hun dochter op zo jong mogelijke leeftijd moet leren omgaan met robots, omdat die de toekomst zijn. ‘Misschien komt ze later wel met een robot thuis en krijgen we later robotkleinkinderen,’ zeggen ze bloedserieus. Het 3-jarige meisje heeft al een eigen YouTube-kanaal waarop ze regelmatig video’s post.

‘Het kan zijn dat ik oma word van een robot.’ Ik heb zo’n vermoeden dat ze qua communicatie op dezelfde toonsoort zit als een robot… #hetbestevoorjekind — Mirella (@Mirelli82) 12 december 2017

Ik lig helemaal in een scheur om dat robot gezin, zo serieus ook. Deze mensen hadden het bij robots moeten houden in plaats van een echt kind. #hetbestevoorjekind #hbvjk — Christie (@sprinkhaan) 12 december 2017

Carlos legt het sociale aspect ook hoog. Zijn dochter heeft al 3 robot vriendjes en een Facebook account. #hetbestevoorjekind — ilSe (@Miauwzie) 12 december 2017

Je weet dus nu al dat die peuter die alleen met robots mag spelen straks als puber recalcitrant natuurkunde laat vallen #hetbestevoorjekind — Nathalie Strijker (@Nathalie_S) 12 december 2017

Sprakeloos

Veel Twitteraars zijn zo achterovergeslagen dat ze niet eens weten wat ze moeten zeggen.

Ik wil wel wat tweeten maar waar begin ik? #hetbestevoorjekind pic.twitter.com/J4g6sq5eMx — Maarten Plevier (@maartenplevier) 12 december 2017

Dit programma is een grote aaneenschakeling van WTF-momentjes. En nu ga ik even in een hoekje zitten huilen 😂 #hetbestevoorjekind — Sigrid de Jong (@smdejong1981) 12 december 2017

Ik vind hier wat van #hetbestevoorjekind 🙈 — EvertOostdam (@EvertOostdam) 12 december 2017

Eigenlijk heb ik over iedere zin die gezegd wordt wel opmerkingen. #hetbestevoorjekind — Jess (@Jessicave77) 12 december 2017

#hetbestevoorjekind wederom wil ik iets twitteren over robotgezin maar zit werkelijk met stomheid geslagen op de bank #driejaareneenyoutubekanaal #wtf — Karin 🙉🙈🙊 (@karinsaccountje) 12 december 2017

Kan iemand me wat WTF’s lenen de mijne zijn op 🙄.. #hetbestevoorjekind pic.twitter.com/f0BvKUTtAb — MeG – Для матери России 🇷🇺 (@U_d_C) 12 december 2017

Beeld Giphy