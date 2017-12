Twitteraars (inclusief Netflix zelf) grappen over de zoetsappige film A Christmas Prince

Dé film waardoor je dit jaar absoluut in kerststemming komt is sowieso A Christmas Prince. Voordat je de zoetsappige Netflixfilm gaat kijken, weet je eigenlijk al hoe ie eindigt, maar oh, wat is het perfect, fout kijkvoer. Dat is ook Twitter niet onopgemerkt gebleven.

A Christmas Prince gaat over de jonge journaliste Amber, die naar Aldovië wordt gestuurd om een primeur over de knappe prins die binnenkort koning wordt, te scoren. Wat er vervolgens gebeurt is niet heel lastig te voorspellen en ook hoe alles op z’n pootjes terecht komt is voer voor Twitteraars.

Them: “Do you remember that part in #AChristmasPrince where…”

Me: “I remember everything about that masterpiece…go on.” — Morgan Voyles (@MorganVoyles777) 6 december 2017

When you have an hour and a half of your life to waste it has to be done. I’m actually kind of looking forward to this. #AChristmasPrince — carolinecooch (@carolinecooch) 12 december 2017

Takeaways from #AChristmasPrince:

– I hated it so much

– I can’t wait for the sequel

– You bet your ass I’m watching it again before Christmas — Brendan Leonard (@shutupbrendance) 30 november 2017

#AChristmasPrince y’all. IT’S SO BAD. Will 100% watch again. — 🌈 collectress 🌈 (@dearcollectress) 11 december 2017

#AChristmasPrince How 2 become queen: Lie about everything even your first name from the second you meet the prince. He’s bound to propose. — Amanda Ly (@amandalymusic) 9 december 2017

okay does anyone else realize that the queen is pretty old and her daughter is like 10??? #AChristmasPrince — nicole (@nicolemacdougs) 7 december 2017

Amber is about as subtle when taking pictures of royalty as I am when I try to take pictures of my crush on campus #AChristmasPrince — Marie Kottenstette (@gingerie22) 7 december 2017

Words can’t describe how bad #AChristmasPrince is. Words also can’t describe how good it is. — Tony Daussat (@TonyDaussat) 5 december 2017

So I just finished #AChristmasPrince and I only have one question, #whathappendtotherealmartha? #JusticeForMartha🤴🏻🎄 — Elle (@ellemcintosh) 8 december 2017

En ook Netflix zelf tweet volop over de film. Zo neemt de streamingsdienst een aantal kijkers op de hak die de film in de afgelopen achttien dagen maar liefst elke dag (!) hebben gekeken.

To the 53 people who’ve watched A Christmas Prince every day for the past 18 days: Who hurt you? — Netflix US (@netflix) 11 december 2017

A Christmas Prince has everything: Royal elites, a giant castle, hard hitting commentary on ethical journalism and the current state of digital media, and snowball fights! 🎄🤴🏻❄️ — Netflix Canada (@Netflix_CA) 7 december 2017

For your consideration pic.twitter.com/9K3Ee0QHAP — Netflix US (@netflix) 6 december 2017

Bron ELLE | Beeld Netflix