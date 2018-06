Twitter juicht om ‘back rolls’ van model

Asos.com erkent dat lichamen in alle verschillende vormen en maten komen en hebben daarom naast de main-collectie ook een fuller bust, tall, petite, maternity en plus size collectie met dezélfde kleding, maar dan iets groter, kleiner of wijder waar nodig. De webshop maakte zich daarmee al erg geliefd op Twitter.

Asos zet nu nog een stap verder en plaatste foto’s van het prachtige plus size-model Natalia Lorenzo, in een rode jurk, waarin haar ‘back-rolls’ goed te zien zijn. Twitter reageerde vol lof.

‘Zie dit mooie model en de schattige rolletjes op haar rug. Dit laat vrouwen zien dat hun lichamen normaal zijn en dat real life niet gephotoshopt of gefilterd is. Applaus voor @ASOS’, schreef plus size-influencer Callie Thorpe op Twitter.

Look at this gorgeous model and her cute back rolls just out here to show women that their bodies are normal and that real life isn’t photoshopped and filtered 👏🏻 @ASOS pic.twitter.com/SHEwf8nfJJ — Callie (@CallieThorpe) 31 mei 2018

Every time I see a roll on a model it’s like YAS QUEEN YOU ARE BEAUTIFUL INSIDE AND OUT YOUR BODY IS A TEMPLE AND I WORSHIP YOU which is a fairly normal response I feel — Rowan (@RowanKitchen) 31 mei 2018

