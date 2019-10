Wat Twitter opviel aan de eerste aflevering van ‘Ladies Night’

Gisteren was er een nieuwe talkshow op de buis: Merel Westrik trapte af met de eerste aflevering van haar Ladies Night op Net5. En uiteraard had Twitter daar een mening over.

Een zaal vol vrouwelijke gasten die keken naar vrouwelijke gasten die spraken over vrouwelijke onderwerpen. Een ladies night was het absoluut. Onder anderen Linda de Mol, Fidan Ekiz, Stella Bergsma en Nikkie de Jager schoven bij Merel Westrik aan. Er werd gepraat over dieptepunten, hoogtepunten en dick pics.

Geen reden voor depressie

Om 21.30 uur trapte de voormalig RTL Nieuws-presentatrice haar talkshow af met de woorden ‘Ik vind het fucking spannend’ en ‘Ik mis mijn moeder’. Merel bleek het gelukkig ook zonder moeder echter prima te redden. Ze heeft met haar eerste uitzending 378.000 kijkers getrokken, en da’s geen slechte score – al heeft ze het ook niet tot de Top 25 van de dag weten te schoppen.

Afijn, het betekent in ieder geval dat ook Linda de Mol weer rustig kan ademhalen – zij liet weten een ‘lichte depressie’ te krijgen als het kijkcijferaantal onder de 200.000 zou blijven steken.

Twitter

Op Twitter waren verschillende geluiden te horen. In eerste instantie was er vooral lof voor Merel en haar nieuwe talkshow.

De setting oogt wel meteen ontzettend gezellig. Ik ga het een kans geven! #ladiesnight #net5 — SG (@SG92573712) October 16, 2019

Ik vind het leuk, ontspannend, grappig en Merel doet het super #ladiesnight — Maud (@praagh1961) October 16, 2019

Kritiek

Maar Twitter zou Twitter niet zijn als er ook de nodige kritiek geleverd zou worden.

Wat een rolbevestigend, vrouwonterend programma #ladiesnight — zeikmeneer (@zeikmeneer) October 16, 2019

LADIES NIGHT van MEREL WESTRIK…na tien minuten verlost van dit domme vrouwengeleuter. Mijn eigen vrouw zegt: wat zonde om vrouwen zo inhoudsloos op een bank te slingeren, kakelend over niks. I Love My Wife! pic.twitter.com/KzxYlsl7VY — Jan Weeber (@Jan_Weeber) October 16, 2019

Als het echt leuk moet worden, halen ze een man erbij, maar die is ook niet leuk #ladiesnight — zeikmeneer (@zeikmeneer) October 16, 2019

Iedereen op Linda

Opvallend is dat niet Merel, maar Linda de Mol het onderwerp van gesprek is. Veel mensen vinden dat ze te veel de aandacht naar zich toetrekt.

Dit was toch het programma van Merel Westrik in plaats van Mevrouw de Mol? #ladiesnight — Floortje. (@FloortjeHaring) October 16, 2019

Linda doet Huilie huilie bij Merel.. oh wat is ze zielig, ze wil haar broer helpen en alle RTL programma’s meenemen. Merel voelt als een goedkope trekpop zonder personality van Linda de Mol. #botox #ladiesnight — Bob Jansen (@Bobjansentv) October 16, 2019

Linda verdrietig om het verlies van 2 programma's. Beetje hypocriet wel, je broer deed keihard hetzelfde bij Chantal. Praatgroep starten? #ladiesnight — Lianne van Veen (@Liedje87) October 16, 2019

Ik

Ik

Ik

Ik

Ik Ik heet Linda…

Wisten jullie dat?#ladiesnight — Patricia (@doemaariets_) October 16, 2019

#ladiesnight Merel go go go, de dames op deze bank, mwahh, en Linda wil wel erg graag ventileren dat dit, en andere zaken uit haar kokertje komen — Jet Uijen (@JetUijen) October 16, 2019

Linda had Merel de ruimte moeten geven voor haar eerste show. Een hand vasthouden is niet aan de arm mee trekken. #ladiesnight #net5 — Spankysaurus (@spankysaurus) October 16, 2019

Ook mannen

Ondanks de naam en de vrouwelijke insteek, had de show ook flink wat mannelijke kijkers.

Ik beken schuld. Ik kijk naar #LadiesNight op #Net5 — Jarco Kriek (@kriekmedia) October 16, 2019

Gezellig. Ik ben fan en man #ladiesnight — H van vlierden (@Harald1408) October 16, 2019

Leuk programma wel, of mag ik daar als man niks over zeggen? Natuurlijk wel verbeterpuntjes en die rubriek met oud social media ‘nieuws’ mag er uit. Zorg dat de vaart er in blijft. #ladiesnight — Vince Konig (@JuliandeTolosa1) October 16, 2019

Ladies Night is elke woensdag om 21.30 uur te zien op Net5.

