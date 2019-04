Kijkers ‘Beau Five Days Inside’ schieten vol door heftige aflevering

Gisteravond was het programma ‘Beau Five Days Inside’ weer op tv. Iedere week weet Beau van Erven Dorens de kijkers weer te verrassen en ontroeren. Ook gisteren stroomden de tweets binnen over de heftige aflevering binnen, waarin de presentator een bezoek bracht aan een ‘bed-bad-broodopvang’ in Groningen.

Officieel moeten uitgeprocedeerde asielzoekers terugkeren naar het land waar ze vandaan komen, maar Nederlandse gemeentes mogen deze mensen minimale opvang bieden. Beau is voor zijn programma op bezoek gegaan bij zo’n instelling, waar 90 mensen met verschillende nationaliteiten leven. Hij hoort en ziet in wat voor vreselijke toestanden zij moeten leven, maar is vooral ook verbaasd over de liefde die er heerst.

Nergens naartoe

De instelling die centraal staat in de aflevering van Beau Five Days Inside is bedoeld voor mensen die niet terecht kunnen in asielzoekerscentra, maar ook niet terug naar huis kunnen. Het is niet dat ze er willen willen wonen, maar de mensen die er leven kunnen simpelweg nergens anders naartoe. Niet in Nederland, maar teruggaan naar het land van herkomst is ook geen optie.

Somber

Dat Beau met open armen ontvangen wordt in de opvang, ontroert hem. ‘Het is al met al ontzettend somber. Als je al in zo’n situatie zit dat je heel ver weg van je eigen land, ergens in zo’n hol zit als hier’, aldus de presentator. ‘Het is goed dat het er is, maar het is ook somber.’ Als zijn vijf dagen erop zitten, blijkt dan ook hoeveel indruk zijn bezoek op hem heeft achtergelaten. ‘Het is gewoon verschrikkelijk om hier te zitten. Jezus, wat een hel.’ Wel noemt hij het ‘heel hoopgevend’ dat veel mensen zich inzetten en hulp bieden.

‘Gelukszoekers’

Tijdens de aflevering twitteren kijkers van Beau Five Days Inside erop los. ‘Wat een heftige aflevering’, schrijft iemand ontroerd. Anderen richten zich tot mensen die weleens de term ‘gelukszoekers’ in de mond nemen. ‘Kijken alle mensen die deze mensen ‘gelukszoekers’ noemen even terug? Echt weinig geluk te bekennen in de penibele uitzichtloze situatie waar deze mensen zich in verkeren.’

Iemand iets over ‘gelukszoekers’? Kijk dan ff #Beaufivedaysinside #bfdi — Simone 🖤 (@Simone_deBoer) 16 april 2019

Voor al die mensen die steeds beweren “dat die asielzoekers profiteren en gelukszoekers zijn en alles maar krijgen ” , kijk even naar #Beaufivedaysinside en wees eens heel erg tevreden met wat jij allemaal wél hebt. V — De avonturen van (@FreekEnVon) 16 april 2019

Wow #BeauFiveDaysInside heftig weer en zo goed om dit te laten zien. #BewustWording Niets hebben, maar wel alles delen.. Arm maar in hun hart zo rijk 🙏 Zoveel tegenstrijdigheden.. 😓 — DesIngez (@DesIngez) 16 april 2019

Wat een heftige aflevering 😪😪 Lijkt me heel mooi om ooit wat voor deze kwetsbare mensen te kunnen betekenen…🌿🙏 #Beaufivedaysinside #bfdi #rtl4 — Daphne (@daph_96) 16 april 2019

Tering! Wat een sterke aflevering dit!!! Gróót compliment ❤❤❤#BeauFiveDaysInside — ZeheetLoez (@LoezzB) 16 april 2019

Ik blijf hopen dat programma’s zoals #BeauFiveDaysInside de wereld veranderen, ons wakker schudden. Durf eens met empathie naar de ander, naar iemand die je zelf had kunnen zijn, te kijken. — Scarlett (@ScarlettVK) 16 april 2019

#Beaufivedaysinside Wat een aflevering! dat komt binnen zeg! En dan te bedenken hoe snel wij klagen…. Verwend zijn wij! — Sandra (@sandra_kwant) 16 april 2019

Ik word echt misselijk van sommige hatelijke reacties hier als het over vluchtelingen gaat. Ik zie voornamelijk getraumatiseerde mensen die op zoek zijn naar een normaal en gelukkig leven. Sterke aflevering dit. 👌🏼#BeauFiveDaysInside #bfdi — Don Roelofsen (@DonRoelofsen) 16 april 2019

Ik vind het heftig hoor, wat een schrijnende gevallen 😢 #Beaufivedaysinside — Linda (@JetjeGeo) 16 april 2019

Wederom geraakt door #BeauFiveDaysInside #bfdi Wat een trauma’s,wat een verschrikking.Dat mensen hierop kunnen reageren met opmerkingen als ‘gelukszoekers’,het is me een raadsel.Wat is er mis gegaan in je leven als je zo onempathisch naar je medemens kijkt?Ieder mens doet er toe. — Elles van Velzen (@EllesvanVelzen) 16 april 2019

