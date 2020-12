Twitter smúlt van ‘Kopen Zonder Kijken’: gebrek aan vaatwasser ‘doorslaggevende factor’ voor deelname

Na een weekje afwezigheid was het weer genieten maandagavond. Martijn, Bob, Alex, Roos en een jong stel zonder klusdrang en mét giga wensenlijst, ze waren állemaal weer van de partij in een nieuwe uitzending ‘Kopen Zonder Kijken’. Eén groot feest dus, vooral op Twitter; met zekerheid het leukste uitje van de week in coronatijd.

Kopen Zonder Zeiken? Nooit.

Er viel (gelukkig) weer genoeg te zeiken, want sinds wanneer is het niet hebben van een vaatwasser een legitieme reden om te verhuizen? En waarom wordt de vrouw des huizes zo vaak de mond gesnoerd? En was dit bingokaart-wise de meest kansloze aflevering ooit? Gelukkig was er ook volop lof voor Bob en heeft men ook ditmaal weer met volle teugen genoten van de amazing ‘words treasure’ (hehe) van styliste Roos.

Vaatwasser

In deze zevende aflevering van dit seizoen waagden Pien en Alex uit Nijmegen de gok en gaven ze hun volledige budget van 475.000 euro uit handen voor een nieuwe woning. Of nouja, ‘nieuw’ mocht het vooral niet zijn, want het huis moest wel een beetje ziel en karakter hebben. Opmerkelijk is wel dat ze precies dat achter lijken te laten, een sfeervol huis dat ze eigenhandig mooi en zorgvuldig verbouwd hebben. Waarom ze daar nu toch weg willen? Nou, er zit dus geen vaatwasser in, wat de huidige situatie toch tamelijk onleefbaar maakt. Ook is een derde slaapkamer een wens, maar benadrukken ze dat die in deze uitzending écht nog niet in gebruik genomen zal worden. Helaas, een afwijzing voor Martijn en een domper voor de Bingo…

Jaren ’70-bouwval

Makelaar Alex tikt vervolgens ogenschijnlijk vrij vlot een jaren ’70-hui… eh, -bouwval voor hen op de kop voor 335.000 euro. That leaves 140.000 euro over voor Bob de bouwer en dat heeft-ie ook hard nodig: de muren brokkelen al af als je er naar kijkt, er is te weinig ruimte en er moet flink wat verspijkerd worden aan geluidsisolatie om niet gillend gek te worden van de drummende buurman. Kijkers ervaren dan ook een klein déja vù als blijkt dat ook deze aflevering de zolder het zonder make-over moet doen omdat het budget op is. Gelukkig kan dit stel daar beter mee omgaan dan het “ondankbare” koppel in Alkmaar, eerder dit seizoen. Dat ze nu alsnog die derde slaapkamer zelf moeten realiseren, zal Pien allemaal een worst wezen. Ze heeft aan het eind van de uitzending immers “haar gietvloer” en uitbouw binnen.

Roos, interieurvirtuoos

Dan is het aan Roos voor de ‘finishing touches‘ in de woning en gelukkig doet ze weer exact wat we van haar ‘expecten‘. Al ‘elboksend’ leukt ze de boel op met bruine badkamertegels (want dat past zo lekker bij dat jaren ’70-huis), drie ovens (#handig), een te kleine bank vanaf waar je helaas de tv net niet lekker kunt zien (#ookhandig), badkamerplanten en ditmaal geen trap, maar een bad met LED-verlichting #hiddenfeature. Stuk voor stuk “ei-ketsers”, dus. Wederom is het kind in huis geen prioriteit in het stylingplan; er is wél een kinderbureautje, maar ook een lage, open bio-ethanol haard (waarop een vaas met bloemen staat?!) en een bed waar de kleine Nolan nog met zeventien broertjes en zusjes in zou passen.

Taalbarrière

Misschien zitten er stuk voor stuk goede redenen achter die keuzes, maar hebben we Roos gewoon niet helemaal goed begrepen. She uses haar veelbesproken stem immers erg graag in a different language to express zichzelf. Zoals een twitteraar even fijn illustreert: “Bouwmeneer: ‘Is dit eiken, de trap?’ Roos: ‘Dit is lak black metal brown oak‘. Bouwmeneer: ‘mooi bad!’ Roos: ‘Een in-between-het-raam-end-to-the-wall-bath tub‘. Bouwmeneer: ‘ah de slaapkamer’. Roos: ‘yes, de master bedroom‘.”

Geweldig nieuws voor fans

Lang verhaal kort: het was weer genieten geblazen met kromme tenen, precies zoals een uitzending Kopen Zonder Kijken hoort te zijn. En over afleveringen gesproken: we hebben er nog slechts ééntje te gaan dit seizoen. Jammer! Gelukkig had presentator Martijn Krabbé in de uitzending van RTL Boulevard maandag fijn nieuws: de opnames voor seizoen vier zijn in volle gang én seizoen vijf is óók al bevestigd. Leuk voor de variatie, jammer voor de bingo: de komende seizoenen zouden een minder dertien-in-een-dozijn-reeks moeten worden. ‘We zijn nu heel erg aan het kijken of we ook mensen hebben die eens een keer naar een ander soort huis willen, of die net iets avontuurlijker in het leven staan. Daardoor krijg je allemaal verbouwingen die heel anders zijn.’ Fijne teaser, Martijn, wij hebben er vast zin an. Maar eerst dus nog de laatste uitzending van het huidige seizoen. Kom maar door!

Bron: Flair