Foto van man en kind bij Notre-Dame gaat viral

Een uur voor de misère was er bij de Notre-Dame nog geen vuiltje aan de lucht. Zoals iedere andere dag was het aangrenzende plein ook afgelopen maandag the place to be om foto’s van de iconische kathedraal te maken. Dat deed ook de Amerikaanse Brooke Windsor, die nietsvermoedend een kiekje maakte van een man die een kind rondslingerde.

In eerste instantie twijfelde Brooke om naar de vader (?) toe te stappen om de foto met hem te delen. Niet wetende wat voor drama er zich een uur later op precies die locatie zou afspelen, besloot ze het niet te doen. Daar heeft de 23-jarige toerist nu flink spijt van. Daarom schakelt ze de hulp in van het wereldwijde web om de man en het kind te vinden.

Het gaat om de volgende foto:

Magic

‘Twitter if you have any magic, help him find this’, schijft Brooke op Twitter.

I took this photo as we were leaving #NotreDame about an hour before it caught on fire. I almost went up to the dad and asked if he wanted it. Now I wish I had. Twitter if you have any magic, help him find this 🙏🏼 pic.twitter.com/pEu33ubqCK — Brooke Windsor (@brookeawindsor) April 16, 2019

Inmiddels is de tweet ruim 210.000 keer gedeeld. Toch heeft Brooke in een update laten weten dat de betreffende man nog niet is gevonden. Zou nooit lang meer kunnen duren, toch?

Beeld: Twitter @brookeawindsor