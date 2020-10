Zanger/rapper Typhoon zit lekkerder in zijn vel dan ooit. Al krijgt hij in het racisme-debat veel te verduren. ‘Ik schrik niet zo snel meer als mensen me uitschelden of bedreigen.’

Geboren: 6 augustus 1984 in ’t Harde.

Relatiestatus: Hij woont samen met zijn vriendin Marie Broeckman.

Carrière: Glenn startte zijn muziekcarrière in de hiphopformatie Rudeteenz. In 2004 won Typhoon de Grote Prijs van Nederland en in 2007 verscheen het debuutalbum Tussen licht en lucht. In 2009 kreeg hij een Zilveren Harp (Aanmoedigingsprijs). In 2013 werd hij gevraagd om op te treden bij de viering van 200 jaar Koninkrijk en rapte hij het speciaal geschreven nummer Van de regen naar de zon voor koning Willem-Alexander en koningin Máxima. In 2014 kwam zijn langverwachte tweede album Lobi da basi uit, hij stond op festivals als Lowlands, Pinkpop en North Sea Jazz en het jaar erop won hij twee Edisons. Daarna betrad hij meermaals het podium van de Vrienden van Amstel Live! Twee weken geleden won hij met De tuin van 2020 de 3FM Award voor Beste muzikale initiatief en op 30 oktober verschijnt zijn derde album: Lichthuis.

Je nieuwe plaat Lichthuis is letterlijk een lichtpuntje in deze pittige tijd. Een bewuste keuze?

‘Zeker, ik voelde het echt vanuit mijn hart. Veel liedjes die worden gemaakt, gaan over onze gebrokenheid, over wat er niet klopt in de liefde en hoe we onszelf kunnen fixen. Ik zie mensen als lichthuizen. We zijn al verlicht, compleet, en vanuit die volledigheid moeten we keuzes maken. Daar gaat ook de eerste single Alles is gezegend over. Laat het glas eens halfvol zijn in plaats van halfleeg, we mogen wel wat meer in onszelf geloven.’

Is alles nu gezegend voor jou?

‘Ja, ik weet dat ik gezegend ben; ik ben opnieuw gedoopt. Het wil niet zeggen dat ik me ook altijd gezegend voel, ik kan het los zien van mijn gevoel. Wat gek is: toen ik zei dat ik zoekende was, vonden mensen dat mystiek. Maar nu ik zeg dat ik gevonden heb, vinden ze dat vreemd of eng. Dat gold ook voor de liefde.

Ik was altijd op zoek naar iets beters, en ergens vond ik die onrust prettig, want dat was wat ik kende. Maar op een gegeven moment realiseerde ik me: misschien ligt dit niet aan de ander, maar aan mij. Ik heb sinds twee jaar een heel fijne en lieve vriendin tegen wie ik op een gegeven moment heb gezegd: ‘Ik weet niet hoe het allemaal gaat lopen, maar ik kies voor jou’. Die woorden hebben kracht, op het moment dat je ze uitspreekt, gebeurt er ook iets in het universum.’

Waarom durfde je het met haar wel aan?

‘Met Marie voelt het rustig aan. Vroeger ging ik juist op zoek naar frictie, maar bij haar voelt het allemaal heel logisch. Ik dacht altijd dat de liefde niet voor mij bestemd was. Ik was altijd maar aan het cultiveren wat niet werkte, uit pure angst en onzekerheid. Bij Marie heb ik dat niet meer. Zij is ook gelovig, we zijn allebei personen die heel erg vanuit waarheid leven. Natuurlijk botsen we weleens, maar we zijn nooit heel lang ontwricht, want als je zo leeft, kom je jezelf vanzelf tegen.’

Je hebt haar recent ten huwelijk gevraagd. Waarom wilde je dat zo graag?

‘Marie is de geweldigste vrouw die ik ken. Ik ben zo enorm gelukkig met haar en ik ben er klaar voor om dat avontuur aan te gaan. Bij mij duurde het even, maar er is een moment dat je ontdekt: wacht even, samen is veel leuker. Woorden hebben zo veel kracht, toen ik ze uitsprak – wil je met me trouwen? – was het alsof er een heel nieuwe wereld voor me opende.’

Was het een spontaan aanzoek?

‘Nee, ik had het goed voorbereid. We gingen samen op vakantie naar Zuid-Afrika en een dag voor vertrek ben ik nog naar haar ouders gegaan om hun zegen te vragen. Ik had ook een ring gekocht en uiteindelijk heb ik haar bij zonsondergang op een berg gevraagd. Ik vond het vooraf heel spannend, maar ik wist dat ik er niet te veel over na moest denken en gewoon mijn gevoel moest volgen. Ze had echt niets door, dat vond ik heel leuk.’

Zijn jullie ook al bezig met kinderen?

‘Ja, we hebben het er wel over. Ik zie het al voor me hoe ze daar lekker op onze boerderij rondrennen. Vroeger vond ik het idee om vader te worden doodeng. Alles wat met kwetsbaarheid te maken had, vond ik eng, behalve muziek. Ik vind het nog steeds spannend, maar ik denk dat het ook heel mooi is om dit samen met iemand te doen.’

