Typisch Amerikaans? Betaal wat extra en krijg een zwijgende Uber chauffeur

Het kan alleen in Amerika. Letterlijk in dit geval, want de optie om je Uberchauffeur het spreken te ontnemen krijg je bij Uber Comfort, iets wat we in Nederland (nog) niet hebben.

De Uber Comfort is een ‘upgrade’ van de normale UberX. Als je deze dienst afneemt, betaal je zo’n twintig tot veertig procent extra, maar dan heb je ook wat. Namelijk keuze. Je kunt het ‘praatniveau’ van de chauffeur instellen. Je kunt daarbij kiezen uit: ‘geen voorkeur’, ‘in voor een praatje’ of ‘stilte gewenst’.

Lekkah heldah

Tikje denigrerend ten opzichte van de chauffeur zou je denken. Maar nee, volgens Uber zouden de chauffeurs zich niet beledigd voelen. In tegendeel: het zou de bestuurders helpen om in te schatten welke ‘service’ de klant wenst. Duidelijkheid dus.

Naast de zelf te kiezen praatniveau’s krijgen de Uber Comfort gebruikers meer beenruimte en worden ze rondgereden door chauffeurs die hoger dan 4,85 van de in totaal 5 sterren scoren. In Nederland hebben we nog geen Uber Comfort en is het niet bekend of die er ooit gaat komen.

Bron: Bright.nl | Beeld iStock