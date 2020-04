Spelletje erbij? Uber Eats bezorgt nu naast eten ook je favoriete bordspellen

Heb je geen zin om te koken én zin in een leuk bordspel ’s avonds in plaats van de zoveelste film op Netflix? No worries. Uber Eats bezorgt namelijk vanaf nu, naast een overheerlijke maaltijd, ook je favoriete spelletjes. Laat die ouderwetse spelletjesavond maar komen!

Het food delivery-bedrijf werkt samen met Hasbro, een spel- en speelgoed fabrikant. Je kunt online je favoriete spelletjes, zoals Dokter Bibber, Twister, Monopoly en Wie is het?, bestellen en je krijgt ze binnen no time thuis bezorgd.

LEES OOK:

Klikken, klikken, niet kopen: zo kick je af van je online shopverslaving

Spelletjes van Uber Eats

De samenwerking van Uber Eats en Hasbro is onderdeel van de wereldwijde campagne Bring home the fun, met als doel om ouders tips en tricks te geven om hun kinderen thuis bezig te houden met spelletjes. Zo komen de kids eindelijk eens achter de iPad vandaan. Maar ook voor ons volwassenen is een spelletjesavond met het gezin of huisgenoten echt niet zo’n slecht idee om een keer van die bank af te komen en onze hersenen te laten kraken.

Puzzelen kan ook

Levert Uber Eats geen spelletjes bij jou in de buurt of woon je in je uppie? Denk er dan eens over na om te gaan puzzelen. Waarom? Nou, puzzelen zou volgens dit onderzoek zomaar eens het nieuwe mindfulness kunnen zijn. Het gaat hierbij wel om de legpuzzels, waarbij je uren kunt turen naar dat ene hoekje en uiteindelijk super voldaan het laatste stukje op z’n plek duwt. Die dus. Want wat gebeurt er nu tijdens deze activiteit? Elke keer als jij een aansluiting weet te maken, komt er dopamine vrij in je hersenen oftewel het gelukshormoon. Resultaat? Je zult je blij en voldaan voelen en hebt na een lange dag dan ook zin om even die puzzel te tackelen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: | Beeld: iStock