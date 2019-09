Uhm: Damian en Shirley toch nog even samen na Temptation Island?

Het leek over en uit tussen Damian en Shirley in de afgelopen aflevering van Temptation Island. De twee wilden zelf niet meer samen in een busje. Toch heeft het koppel elkaar in het hotel weer helemaal gevonden.

Want hoewel ze verder van elkaar verwijderd leken dan ooit, hebben Damian en Shirley nog seks gehad in het hotel voordat ze terugvlogen naar Nederland. Hoe dit nieuws naar buiten is gekomen? Elke week bespreken Channah en Quentin de laatste aflevering en daarin nemen ze geen blad voor de mond. Zo ook nu niet.

Wachten

Channah verklapt dan ook dat de deelnemers nog in een hotel moesten wachten voordat ze op de vlucht terug naar huis konden. En ja, je moet iets in die tussentijd. Volgens de krullenbol hebben de twee dan ook nog seks gehad, maar is het daar verder bij gebleven. ‘Ze hebben het toch nog geprobeerd, maar uiteindelijk werd het ‘m toch niet’, aldus Channah. Weten we dat ook weer.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: RTL