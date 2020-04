Uhm, okay: Temptation-verleider probeerde presentatrice Annelien te versieren

Hoewel Annelien enkel Temptation Island presenteert, was een van de verleiders toch even in de war. Hij probeerde namelijk de presentatrice te versieren. En laat zij nu net níet daar zijn om de Temptationnn (hoor fluisterstem) aan te gaan.

Het zal je misschien niet verbazen wie de stoute schoenen aantrok. Niemand minder dan Alex (je weet wel, die met die iets te witte tanden) besloot namelijk een poging te wagen bij de Vlaamse.

Annelien versieren

Want ja, wat hem bij Rosanna is gelukt, móet hem bij Annelien ook lukken, heeft hij waarschijnlijk gedacht. In een YouTube-video vertelt de blondine dat ze hier toch echt niet van gediend was. ‘Weet je wie van de vrijgezelle mannen me is bijgebleven? Alex’, verklaart de presentatrice. ‘Dat was ‘The Hulk’. Ik ga nooit vergeten dat hij tegen me zei: ‘Ik ben een trofee. Je moet mij verdienen. Als je eens wilt proberen?’.’

Geen ideale schoonzoon

Ze hoopt dan ook niet dat haar dochter ooit zo’n soort man aan de haak slaat. ‘Ik dacht op dat moment: ‘What the f*ck. Wat zegt die nu?’. Mocht mijn dochter later met zo iemand naar huis komen…’ Geen succes dus, die poging tot versieren van Alex. In ieder geval wist hij Rosanna wel (tot twee keer toe) het hoofd op hol te brengen.

Moeilijk

Dat Annelien niet haar mening mag geven tijdens Temptation Island, vindt ze soms best lastig. ‘Ik ben wel team ‘vrouw’, maar ik ga mij er nooit te veel over uitspreken, want je weet nooit hoe die vrouwen ertegenover staan’, geeft ze aan. ‘Het moeilijkste is om je mening voor jezelf te houden omdat ze vooral troost moeten zoeken bij elkaar. Vaak ga ik nadien wel even naar hen toe om een uurtje apart met hen te praten.’ Er is dus wel íets van support nog.

Bron: Love Reality | Beeld: RTL