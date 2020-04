Uhm, say what: je warmt je pizza waarschijnlijk verkeerd op

Heb je gisteravond pizza gegeten, maar waren je ogen weer groter dan je maag? Grote kans dat je nog lekker gaat genieten van een stuk voor de lunch (of als ontbijt, doe eens gek). Toch ben je deze restjes waarschijnlijk verkeerd aan het opwarmen.

Lees ook:

Snacken maar: waarom kunnen we zo lastig stoppen met eten in deze tijd?

Of ja, verkeerd, verkeerd: pizza is natuurlijk op elke wijze gewoon een ware traktatie. Toch is er een manier waarop je de overblijfselen een stuk knapperig kunt houden dan normaal.

Pizza opwarmen

Hoe doe je dat? Nou, laat een koekenpan voorverwarmen op middelhoog vuur. Heb je een goede antiaanbaklaag, dan kun je dit achterwege laten. En nu komt het: leg de pizza met de kaaskant naar beneden in de pan. Say what? Ja echt. Druk de lekkernij vervolgens met een spatel een beetje aan en wacht tot de olie aan de rand wat begint op te hopen. Dit is namelijk het teken dat je je pizza om kunt draaien. Korst nog even knapperig laten worden en voilà: een hele nieuwe smaaksensatie.

Geen slappe hap

Deze ‘methode’ voorkomt dus dat je een slappe hap krijgt met heel wat vocht en juist de knapperigheid terugbrengt in je pizza. Heb je grote toppings zoals bijvoorbeeld brocolli? Dan kun je deze techniek misschien beter achterwege laten. Maar bij een quatro formaggi is dit het moment om deze skills toe te passen in de keuken. Je pizza opwarmen was nog nooit zo leuk. Smakelijk!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Libelle | Beeld: Unsplash