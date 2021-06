Uit onderzoek blijkt: iedereen kent gemiddeld 540 mensen

Tegenwoordig staat de Facebookvrienden teller op standje ontelbaar en vliegen de volgers op Instagram je om de oren. Maar, hoeveel van die ‘vrienden’ ken je nou echt? Universiteit Utrecht en Radboud Universiteit zochten het uit in opdracht van Quest.

Onderzoek

Onderzoekers Beate Volker en Rense Corten zochten dus uit hoeveel mensen je echt kent. Het gaat hierbij om mensen van wie jij de voornaam kent en zij de jouwe ook. Zij legden 1247 volwassen Nederlanders een reeks vragen voor zoals: ken je iemand met een scooter? En: ken je iemand die veganistisch eet? Verder moesten de ondervraagden uit een lijst met voornamen aangeven of ze iemand op dit moment met dezelfde naam kennen.

Kennissen

Na het combineren van de antwoorden van de vragenlijst, goten de onderzoekers deze in een wiskundig model. Waar zij achterkwamen? Een gemiddeld persoon kent 540 mensen. Beate Volker, hoogleraar sociologie en sociale netwerken aan de Universiteit Utrecht zegt tegen RTL Nieuws: ‘Je zou die persoon kunnen aanspreken om een praatje te maken, maar het is niet per se iemand die je vaak ziet.’ Ook zijn oude studievrienden niet meegerekend, het ging immers om mensen die nu in je leven voorkomen. Volker: ‘Een netwerk is normaal gesproken veel groter, maar dat wordt hier niet bedoeld.’

Scheef

Niet iedereen komt dichtbij de 540 kennissen. Beate Volker benadrukt dat het aantal mensen die je ontmoet ook sterk beroepsgerelateerd is. ‘Het verschil tussen kassamedewerker of ict’er is immens groot als het om menselijk contact gaat. Er zijn altijd mensen die zelfs meer dan tienduizend kennissen hebben. Het is een heel scheve verdeling. We weten wel dat er meer mensen boven die 540 zitten, dan eronder.’

Bron: RTLnieuws | Beeld: Photo by Unsplash