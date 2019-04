Uit volle borst meeblèren: nieuwe Britney-musical krijgt ook verfilming

Terwijl Britney Spears haar dagen naar verluidt slijt in een afkickkliniek, wordt er daarbuiten gewoon doorgewerkt aan het Britney-imperium. Zo is bekend geworden dat er een verfilming komt van de nieuwe sprookjesmusical vol Britney-muziek.

Goed nieuws voor alle Britney-fans die geen geld of tijd hebben om naar Broadway te gaan om de musical Once Upon a One More Time te bewonderen. Sony Pictures heeft de filmrechten van de musical bemachtigd, waardoor je er straks gewoon thuis vanaf de bank van kunt genieten. Dat melden verschillende Amerikaanse media.

Brit de producent

Details over de film zijn niet naar buiten gebracht. Het is ook niet duidelijk wanneer die moet verschijnen. Wel is te hopen dat Britney weer snel de oude wordt, want de zangeres zal zelf als producent meewerken aan de filmversie.

Meezingen geblazen

In de musical Once Upon a One More Time zijn 23 hits van Britney te horen. Verder heeft het verhaal echter weinig met de zangeres te maken. De musical geeft namelijk een humoristische, moderne en feministische kijk op het leven van bekende personages uit sprookjes. De productie gaat op 29 oktober in première in Chicago en is volgend jaar op Broadway te zien.

Bron en beeld: ANP