New year, new face: fans verbijsterd over nieuwe look Khloé Kardashian

De Kardashians en de Jenners worden regelmatig bekritiseerd over het feit dat ze flink wat sleutelen aan hun foto’s op social media (én aan zichzelf). Dit keer is het de 35-jarige Khloé Kardashian die weer een opmerkelijk kiekje op Instagram plaatste en de welbekende slogan ‘new year, new me‘ wel heel serieus lijkt te nemen.

Volgens haar fans is Khloé onherkenbaar en zou er een flink staaltje photoshop aan te pas zijn gekomen. En dat photoshoppen ging niét helemaal van een leien dakje.

Gevalletje Photoshop-blunder

Khloé ontving behoorlijk wat kritiek toen ze met donkerdere lokken poseerde op Instagram. Volgens haar fans zou ze niet op zichzelf lijken. De realityster wordt vaker bekritiseerd op haar veranderlijke uiterlijk en beschuldigd van het photoshoppen van haar foto’s. Maar dit keer leverden ze ook daadwerkelijk bewijs: in het foto-drieluik is een klein foutje te ontdekken. De helft van Khloé’s vlinderketting is namelijk plotseling verdwenen.

Nieuw uiterlijk Khloé Kardashian

Maar de photoshop-blunder is niet het enige wat opvalt. Volgens haar fans heeft ze ook weer cosmetische ingrepen laten doen. ‘Wie is dit?’, ‘Heb je weer aan je laten sleutelen?’ en ‘De nepste foto die ik ooit heb gezien’ luiden de reacties. Op Twitter beweert zelfs iemand (prachtig bewijs, included) dat Khloé ieder jaar in ‘een nieuw persoon’ verandert.

Laten we zeggen: oordeel zelf maar.

Dit bericht bekijken op Instagram location: under bitches skiiiinnnnn 💋 Een bericht gedeeld door Khloé (@khloekardashian) op 22 Mei 2020 om 2:51 (PDT)

Khloe Kardashian be looking like a different person every year 💀 pic.twitter.com/3UIvklDeQk — superfly sister. (@DoggoneLoverr_) May 22, 2020

