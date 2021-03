Uitspraak tv-presentator gaat 3 jaar later viral na interview Meghan en Harry

Dinsdagavond was ‘ie dan eindelijk op de Nederlandse tv: het interview waar de hele wereld al ruim een week niet over uitgepraat raakt. Maar liefst 1,5 miljoen Nederlanders stemden gisteravond af op Net 5 voor het interview dat Oprah had met Meghan en Harry. Ondertussen is een uitspraak uit 2018 van talkshowpresentator John Oliver relevanter dan ooit.

De Britse komiek slash presentator John Oliver zei in 2018 in de talkshow van Stephen Colbert dat hij zijn hart vasthield voor het aanstaande huwelijk tussen Meghan en Harry. ‘Ik zou het haar niet kwalijk nemen als ze zich last-minute terugtrekt’, zei Oliver. ‘Als je alleen al de pilot van ‘The Crown’ hebt gezien, voel je al aan dat ze trouwt in een familie die haar heel wat emotionele complicaties kan bezorgen.’

‘Emotioneel onvolwassen’

Na het interview dat Meghan en Harry gaven blijkt die vroege observatie behoorlijk on point. ‘Het is een emotioneel onvolwassene club van fundamenteel onvolmaakte mensen met een gekke pseudo-baan. Dat is waar ze in trouwt. Dus ik hoop dat ze het leuk vindt. Het zal raar voor haar worden. Ik zou nooit mezelf in de royal family trouwen. Ik ben een gewone burger en zal nooit worden verwelkomd – zeker niet na wat ik zojuist zei.’

Suïcidale gedachten

Inmiddels hebben duizenden twitteraars de uitspraken die Oliver in 2018 al deed gedeeld. Zijn relaas blijkt na het onthullende interview bijna eng accuraat. Meghan vertelde hoe ze ondanks meerdere verzoeken geen enkele hulp kreeg en worstelde met suïcidale gedachten. ‘Ik schaamde me destijds om het te zeggen, ook tegen Harry. Maar ik wist dat als ik het niet zou zeggen, ik het zou doen. Ik wilde gewoon niet meer leven.’

