Mega gekke uitspraak van Temptation-Zach zorgt voor grote ergernis bij kijkers

Op deze doodnormale woensdag hebben we een leuk tijdverdrijf voor je. Ga naar Twitter, zoek op #TemptationIsland en check alle geïrriteerde berichten over Temptation-Zach. Breekt zo lekker de week!

De CEO van Fuckboy Airlines, een titel die hij op Instagram Stories gretig blijft promoten, haalt zich in de nieuwste aflevering van Temptation Island de woede van veel kijkers op de hals. Spijt van zijn avonturen met verleidster Romee heeft hij niet, evenmin van al zijn andere uitspraken en fratsen.

Sterker nog, Zach probeert hier een knap staaltje twisted psychology toe te passen. Hij vindt dat het namelijk allemaal de schuld is van Simone, zijn (inmiddels ex-?) vriendin. Want Zach is naar eigen zeggen al erg volwassen en serieus. Vooral de verwijtende uitspraak dat hij ‘wel respect heeft getoond naar zijn vriendin’ zorgt voor scheve gezichten. De poging tot twisted psychology van de mooi boiii valt gelukkig meer mensen op. Hij wordt onder meer ‘kneus’, ‘manipulatief mannetje’ en ‘niet goed snik’ genoemd.

Is Zach echt zo naïef of speelt hij net zoals ‘Bad Boy Brody’ een typetje, zoals laatstgenoemde dat deed in Ex on the beach: Double Dutch?

Een greep uit de gezellige reacties:

mijn god Zach is echt een vreselijk type zeg. altijd maar weer praten over hoeveel respect hij wel heeft en zijn vriendin niet, echt kansloos… #TEMPTATIONISLAND — Isa (@AakenIsa) May 13, 2020

De HYPOCRISIE van deze man. Wat een gore lul is het toch. #TemptationIsland — David (@DivDavD) May 13, 2020

Zac: ik heb respect getoond naar mn vriendin WTF? DOOR SEKS TE HEBBEN??! #temptationisland — 𝕀𝕝𝕜𝕒 🌸 (@Ilpatoeter) May 13, 2020

Als Zach echt denkt dat ie respect getoond heeft. Achterlijk ventje. Ik hoop dat zijn toekomstige vriendinnetjes allemaal gekeken hebben en nooit met hem in zee gaan.. 😩 #TemptationIsland — Lynette Hoekstra (@lynetjex) May 13, 2020

Zach: ‘Ik heb respect getoond naar mijn vriendin,ik heb laten zien dat ik een man ben’#TemptationIsland

Je hebt idd laten zien dat je een echte man bent door vreemd te gaan. Dat is echt respectvol naar je vriendin. Dude in welke wereld leef jij dan? My gosh. #TEMPTATIONISLANDnl — Gisela 🏳️‍🌈 aka Gies (@giesje) May 13, 2020

Weinig jochies waar ik zo van walg als Z*ch van #TemptationIsland man man man wat een manipulatief ventje. 🤢🤢🤢 — Malice ♡ (@Twelveseconds) May 13, 2020

Ik kan er echt niet over uit wat Zack voor n kneus is. Totaal geen zelfkennis en alleen maar Simone van alles verwijten. Koop een spiegel aub #zack #TemptationIsland — Fleur Camilla (@FleurCamilla) May 13, 2020