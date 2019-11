Na niksen: ‘uitwaaien’ nieuwste trend volgens Amerikanen

Eventjes lekker uitwaaien wanneer het wat druk in je hoofd wordt. Voor ons een hele normale term, maar volgens de Amerikanen hét nieuwste ding. Zijn we dan toch ware trendsetters?

Eerder was namelijk ook al ‘niksen‘ helemaal in. Nu zet het Amerikaanse wetenschapsmagazine Nautilus ‘uitwaaien’ op de kaart. Ze geven een anekdote over even je hoofd leegmaken in de winderige buitenlucht en schrijven: ‘Blijkbaar is er voor dit soort tijdverdrijf een unieke Nederlandse term. In Nederland zijn mensen al meer dan honderd jaar winderige oefeningen aan het opzoeken. Tegenwoordig is dit zo gewoon, dat het bekendstaat als ‘uitwaaien’.’

Lees ook:

Hilarisch: ‘niksen’ is hét nieuwe ding volgens Time

Uitwaaien kunnen die Amerikanen natuurlijk niet uitspreken, daarom wordt het concept ook even vertaald. ‘Het betekent letterlijk ‘outblowing’. Dit houdt eigenlijk in dat je tijd doorbrengt in de wind, meestal door een wandeling of fietstocht te maken.’ En lekker outblowen, dat is volgens het tijdschrift ook zo slecht nog niet. Het is namelijk psychologisch ook erg goed voor je. Nautilus schrijft: ‘Je doet het om je hoofd even leeg te maken. Het wordt gezien als een prettige, gemakkelijke en ontspannende ervaring. Een manier om te ontspannen of het dagelijkse leven.’

Buitenlucht

En daarin zeggen ze natuurlijk niet iets heel geks. Lekker naar buiten gaan is ook gewoon bevordelijk voor je mentale gezondheid. Al vijf minuten een frisse neus halen zou helpen voor je gevoel van eigenwaarde, humor en identiteitsgevoel. Ook kan wandelen in de natuur depressie, stress, hoofdpijn en negatieve emoties verminderen.

Laat maar waaien

En ja, dat uitwaaien daar zijn we hier in Nederland natuurlijk de beste in, zo vindt Nautilus. Maar ho ho, je kunt niet zomaar een master worden in deze skill. Volgens het blad zijn wij er in ons koude kikkerlandje van nature goed in, maar anderen moeten oefenen. ‘Als mensen echt een activiteit zoals uitwaaien in hun leven willen opnemen, moeten ze ermee oefenen om beter te worden om het te ervaren en cultiveren.’ Aha.

“Uitwaaien is something you do to clear your mind and feel refreshed—out with the bad air, in with the good.” Thanks @drtimlomas, @JulesPretty1, Caitlin Meyer & Qing Li for the intvws. After writing this piece for @NautilusMag, windy days will never look the same way again. https://t.co/B3uvCf85J8 — Alice Fleerackers (@FleerackersA) November 8, 2019

Bron: Metro | Beeld: iStock