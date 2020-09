Nondeju! Zo ziet de ‘Undercover’ cast eruit in het dagelijks leven

Sinds een tijdje kunnen we eindelijk weer ‘Undercover’ bingen (en dat is extra genieten nu we weten dat seizoen 3 onderweg is). Iedere zondag verschijnt er een nieuwe aflevering op Netflix, waarin al onze favoriete personages weer te zien zijn. Maar hoe ziet de ‘Undercover’ cast er eigen in het dagelijks leven uit?

Zijn er veel verschillen of valt het mee?

Speciaal voor alle fans van de spannende serie hebben we uitgezocht hoe de acteurs er buiten de set van de Netflix-serie bij lopen. Lijken ze op hun personage, of juist totaal niet? Daarom: zo ziet de Undercover cast – met onder anderen Ferry (Frank Lammers), Kim (Anna Drijver), Bob (Tom Waes) en Danielle (Elise Schaap) – er ‘in het echt’ uit.

De ‘Undercover’ cast in het echt

1. Ferry Bouman (Frank Lammers)

Ferry Bouman mag dan een angstaanjagende xtc-magnaat met een zwaar Brabants accent zijn, het leven van Frank Lammers ziet er iets anders uit (op het Brabantse accent na). De 48-jarige acteur weet als geen ander hoe je in de huid moet kruipen van opvallende personages. Zo speelde hij naast zijn rol als Ferry in Undercover ook in Nederlandse films als Zwartboek, Nachtrit, De Marathon en Michiel de Ruyter. Lammers is getrouwd met schrijfster Eva Posthuma de Boer.

2. Kim de Rooij (Anna Drijver)

Hoewel Anna Drijver (36) in haar beginjaren al te zien was in Goede Tijden, Slechte Tijden en in films als Flirt en Het Schnitzelparadijs (waarin ook Frank Lammers speelde), brak ze pas echt door met haar rol in Bride Flight (2008). Sinds die tijd was Anna in diverse films en series te zien, waaronder in de tv-serie Nieuwe Buren. Daarin is ze ook al een verdachte buurvrouw (net als haar Undercover-personage Kim de Rooij), en vormt ze een koppel met haar vriend Benja Bruijning. Anna en Benja hebben twee kinderen: dochter Lea (3) en zoon Jona (10 maanden).

3. Bob Lemmens (Tom Waes)

Tom Waes’ personage Bob Lemmens is een serieuze agent die veel risico neemt in Undercover. De 51-jarige acteur heeft een iets andere loopbaan en is vooral bekend van Belgische komische televisieseries. Ook heeft Waes zich ontpopt tot schlagerzanger (!) en bracht hij in 2010 de zomerhit Dos Cervezas uit, die voor een komisch contrast zorgt met zijn Undercover-personage (bekijk hier de videoclip). De Belgische acteur woont met zijn gezin met drie kinderen in Schoten, in de buurt van Antwerpen.

4. Danielle Bouman (Elise Schaap)

Welk karakter kan Elise Schaap níet spelen? De 37-jarige Nederlandse actrice heeft in haar carrière al zóveel verschillende typetjes gespeeld dat we het amper kunnen bijhouden. En daar is Danielle Bouman in Undercover er één van. Sinds de komst van undercoveragenten Bob en Kim staat het leven van de altijd opgewekte en ‘gezellig Brabantse’ vriendin van Ferry volledig op z’n kop. In het ‘echte’ leven heeft ze het beter getroffen: zo heeft Elise een relatie met acteur Wouter de Jong, met wie ze in juli 2015 dochtertje Ava kreeg.

5. John Zwart (Raymond Thiry)

In Undercover speelt Raymond Thiry de rol van John Zwart, gangster en rechterhand van Ferry. Hij mag dan angstaanjagend zijn in de serie, in het dagelijks leven is hij een compleet ander persoon. Zo kun je Thiry onder meer kennen van Oorlogswinter, Penoza en Zwarte Tulp. En wist jij dat de 60-jarige acteur vroeger de rol van Gert-Jan van Rossum in kinderprogramma Villa Achterwerk speelde? Jep, hij was één van ‘de mannen van Roos’. Laat dat even op je inwerken…

