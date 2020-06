Terwijl we met smart wachten op het tweede (en derde!) seizoen van de briljante serie ‘Undercover’, komt Netflix met nú al het beste nieuws van de dag. Er komt een spin-off van dé hitshow van 2019! In de vorm van een film ontdekken we hoe crimineel Ferry Bouman is geworden wie hij is. Zó excited!

Ferry the Movie

Het hoofdpersonage uit Undercover, geweldig gespeeld door acteur Frank Lammers, staat centraal in Ferry (de Film). Het vertelt over de beginjaren van de beruchte crimineel uit het zuiden. Naast Frank Lammers is ook Elise Schaap, die de rol van Danielle vertolkt, in deze prequel te zien, zo maakt Netflix woensdag bekend.

Terug naar 2006

Ferry speelt zich af in 2006 in Amsterdam. De meedogenloze Bouman werkt voor de machtige hasjbaron Ralph Brink. Op een dag wordt de bende bruut overvallen en raakt de zoon van Ralph levensgevaarlijk gewond. Wanneer de sporen naar een groepje kampers in Brabant wijzen, wordt Ferry op pad gestuurd om de daders te vinden.

Kom maar door, Netflix!

Het is nog niet bekend wie verder in de film te zien zijn. Ook is niet duidelijk wanneer de opnames van start gaan of wanneer Ferry te zien zal zijn. Wat we wel met zekerheid durven te zeggen: dit wordt vermakelijk met een hoofdletter V. Zin in!

Van Ferry naar Gerri

Wie weinig geduld heeft kan zich binnenkort vermaken met ander leuk werk van Frank Lammers. De acteur speelt de hoofdrol in en tevens door hem geregiseerde coronafilm. Weliswaar zónder Ferry, maar mét Gerri, hahah. In Groeten van Gerri speelt Frank de ietwat eenzame scheikundeleraar Gerri van Vlokhoven. Tijdens de coronacrisis geeft hij zijn leerlingen online les via een videoverbinding, maar dat aan- en uitzetten (en goed richten) van de camera blijkt nog niet zo makkelijk: Gerri gaat plots viraal in zijn witte HEMA-onderbroek. Ja… en nu? Wij gokken: onderbroekenlol.

Groeten van Gerri is vanaf 25 juni exclusief te zien bij Pathé Thuis. Bekijk hieronder snel de zalige trailer: