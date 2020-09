Undercover is terug: dit weten we nú al over het 3e seizoen

Het tweede seizoen van Undercover staat sinds gisterenavond op Netflix (met iedere week een nieuwe aflevering), maar dat betekent niet dat we niet alvast vooruit kunnen denken. De streamingdienst bevestigde eerder dat Undercover seizoen 3 onderweg is, maar wat is er tot nu toe allemaal al bekend? Wij zetten het voor je op een rijtje.

Undercover seizoen 3

Nog vóór de release van het tweede seizoen, werd Undercover seizoen 3 al bevestigd. Dat betekende goed nieuws voor alle fans van de Belgisch-Nederlandse serie, want we hoeven dus nog lang geen afscheid te nemen van Ferry Bouman en co. In het eerste seizoen zagen we hoe de xtc-magnaat (gespeeld door Frank Lammers) zijn business runde vanuit zijn campingchalet. Twee agenten, Bob (Tom Waes) en Kim (Anna Drijver), deden zich voor als nieuwe campinggasten om zo Ferry’s handel op te rollen. Dat lukte, waardoor Ferry in de gevangenis belandde. Eenmaal daar zit de drugsbaron natuurlijk niet bij de pakken neer: hij besluit wraak te nemen.

Lees ook:

Een tikkie enger dan ‘Undercover’ is de nieuwe thrillerserie ‘Lieve Mama’

Maar dat is niet het enige waar Undercover seizoen 2 over gaat. Bob gaat weer undercover, waarbij paarden, cowboyhoeden en line dancing aan te pas komen. Kim werkt ondertussen in een organisatie die onderzoek doet naar illegale wapenhandel. Criminele masterminds Jean-Pierre en Laurent Berger komen daarbij in haar vizier – en ook in dat van Bob, waardoor hun wegen weer kruisen… Bekijk hieronder de trailer (en ja, die is mega spannend!):

Verhaallijn

Dus, hoe zit het met het derde deel? Omdat het complete tweede seizoen nog niet te zien is, kunnen we nog vrij weinig zeggen over de verhaallijn van Undercover seizoen 3. Er zal hoogstwaarschijnlijk weer een criminele business centraal staan. Wat ook nog kan: het tweede seizoen is zó intens dat Netflix het verhaal verlengt met een derde seizoen. Helaas blijft het nu nog bij giswerk. Zodra we meer weten, zullen we het uiteraard met je delen.

Cast

Dat geldt ook voor de cast, want we weten ook nog niet precies welke personages terugkeren in Undercover seizoen 3. Grote kans dat Ferry (Frank Lammers), Bob (Tom Waes) en Kim (Anna Drijver) weer van de partij zijn, evenals de gezellige Danielle (Elise Schaap). Het is nog onduidelijk of de nieuwe gezichten uit het tweede seizoen óók een comeback maken.

Releasedatum

En dan de belangrijkste vraag: wanneer komt Undercover seizoen 3 op Netflix? Aangezien het tweede seizoen van de populaire serie nu aflevering voor aflevering gereleased wordt, is er nog niets bekend over het derde seizoen. Netflix heeft dan wel aangekondigd dat het derde deel ‘snel zal volgen’, maar de opnames zijn nog niet begonnen. Er is daarom nog niet veel te zeggen over de releasedatum van Undercover seizoen 3. We keep you posted!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Netflix Nederland | Beeld: Netflix