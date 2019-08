Kristen, is that you? Eerste trailer van horrorfilm ‘Underwater’ nu te zien

Ze zeggen wel eens dat wij mensen meer weten van de maan dan van de diepste krochten van de oceaan. Welnu, de nieuwste film van Kristen Stewart Underwater sluit naadloos aan bij die enge gedachte. In de onderwater horrorfilm gaat een team ruim elf kilometer onder zee in de grond boren. Door dat geboor ontwaakt een monster (?), een reptiel (?), een monster van Loch Ness (?). Wat het ook is, het is in ieder geval niet schattig en pluizig en het brute mormel begint de onderwaterbasis kort en klein te slaan.

Claustrofobische film

Kristen Stewart speelt de hoofdrol en lijkt duidelijk naar Sigourney Weaver in Alien (1979) te hebben gekeken. Geen slechte inspiratiebron voor een claustrofobische film waar geheimzinnige monsters in de duisternis schuilen.

Aardbeving? Ja ja…

Waar de film precies over gaat? MovieMeter omschrijft het als volgt: ‘Een team bestaande uit diepzee-onderzoekers krijgt te maken met een aardbeving die het ondergrondse laboratorium volledig verwoest. Nu moeten de leden alles op alles zetten om te kunnen overleven.’ De vraag is natuurlijk, was die aardbeving wel een gewone aardbeving?

Lekke bezig, Kris

Underwater verschijnt 27 februari 2020 in de bioscoop. Kristen keert echter al eerder terug op het witte doek: op 14 november gaat de reboot van Charlie’s Angels in première, waarin ze eveneens een bikkelharde tante speelt.

Bekijk de trailer hieronder.

