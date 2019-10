Uniqlo over duurzaamheid: ‘Onze kledingstukken zijn niet gericht op trends’

VIVA staat deze week in teken van duurzaamheid. Voor moderedacteur Valérie dé reden om Yukihiro Nitta, sustainability expert van de Japanse modeketen Uniqlo, aan de tand te voelen over de laatste ontwikkelingen en technieken op het gebied van duurzaamheid.

Hoe belangrijk is duurzaamheid voor Uniqlo?

‘De maatschappij en het milieu staan hoog op onze prioriteitenlijst. Onze kledingstukken zijn niet gericht op trends, maar op de levensstijl van onze klanten. Ze zijn tijdloos en van hoge kwaliteit zodat ze jarenlang meegaan. We richten ons niet alleen op de klant van vandaag de dag maar denken ook aan de komende generaties.’

Hoe spelen jullie in op die jongere generatie?

‘Zij zijn de toekomst en we merken dat zij duurzaamheid ook steeds belangrijker vinden. Steeds meer jongeren kiezen voor eenvoud, en willen dat hun kleding tijdloos en duurzaam is. En dat het zo milieuvriendelijk mogelijk geproduceerd wordt. Dat doen wij bijvoorbeeld met onze water cut jeans waarbij we voor het wassen van een spijkerbroek 99% minder water gebruiken dan voorheen. Dit zijn toekomstmogelijkheden voor ons en jongeren waarderen dit.’

Hoe brengen jullie deze generatie een duurzame filosofie/mindset bij?

‘We hebben een initiatief opgezet om jongeren ertoe te bewegen hun oude of niet gedragen kleding te recyclen of door te geven aan anderen, zoals vluchtelingen. Het is een groot succes. Inmiddels hebben wij 30 miljoen kledingstukken doorgegeven aan mensen in nood over de hele wereld. Met zulke initiatieven creëer je bewustzijn en breng je sociaal iets bij.’

Zijn er nog nieuwe ontwikkelingen die we in de gaten moeten houden?

‘Jazeker. Vanaf deze maand is het in Japan mogelijk om je gebruikte donsjassen in te leveren ter recycling. Wij zullen het dons uit de jassen halen en dit hergebruiken in nieuwe jassen. Daarnaast gaan we plastic flessen verzamelen die we zullen verwerken in onze stof DRY EX, deze gebruiken we voor bijvoorbeeld T-shirts. We verwachten deze technieken vanaf 2020 ook in internationale vestigingen te kunnen brengen.’

