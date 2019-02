Update in ‘Making a Murderder’: zaak Steven Avery mogelijk heropend

Wie de serie Making a Murderer heeft gevolgd weet dat er nog heel wat werk te doen is voordat Steven Avery weer op vrije voeten komt. Toch lijkt er nu een lichtpuntje te zijn. De advocaat van Avery, Kathleen Zellner, kondigt namelijk aan dat de zaak misschien heropend wordt.

Daarmee is de kans op vrijlating niet alleen voor Steven Avery weer een stuk groter, ook voor neefje Brendan Dassey kan het invloed hebben. Zellner mag nieuw bewijs presenteren in de rechtbank, zo kondigt ze aan via Twitter. En dat is zeer goed nieuws, want daardoor is er een kans dat de zaak wordt heropend.

Botten

Zellner wil dat botten die zijn gevonden buiten het erf van Steven Avery worden onderzocht. De advocaat denkt dat ze mogelijk van Halbach zijn en dat zou de theorie van de aanklagers, die altijd hebben beweerd dat Halbach op Avery’s terrein is vermoord en verbrand, onderuit halen. Zellner vecht ook de teruggave van botfragmenten aan de nabestaanden aan. Dit zou zijn gebeurd zonder de verdediging op de hoogte te stellen, waardoor bewijsmateriaal verloren ging. Kortom, heel wat ontwikkelingen. Zou Steven Avery dan nu écht vrijkomen?

Theresa Halbach

Het eerste seizoen van Making a Murderer maakte eind 2015 veel tongen los. De serie gaat over de bizarre zaak rond de in 2005 in Wisconsin vermoorde fotografe Theresa Halbach. Hoofdverdachte Steven Avery zat eerder achttien jaar ten onrechte vast voor een verkrachting. Na zijn vrijlating begon hij een zaak tegen de politie. Avery en zijn advocaten suggereren dat de politie hem erin heeft geluisd.

Medeplichtig

Brendan Dassey werd medeplichtig aan de moord bevonden en veroordeeld tot een levenslange celstraf. De verstandelijk beperkte jongen legde een bekentenis af toen hij werd verhoord zonder aanwezigheid van een advocaat of volwassene. Hij was zestien jaar toen dit gebeurde en begreep amper wat voor bekentenis hij aflegde.

