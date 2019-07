Upper East Siders opgelet! Gossip Girl maakt misschien een comeback

Hello Upper East Siders. Zet de martini’s en cosmo’s alvast koud want er wellicht is er een Gossip Girl comeback in the making.

Afgelopen februari hintte de baas van de CW Mark Pedowitz al op een comeback van de show. Nu lijkt het er op dat hottie van de show Chace Crawford een nieuwe seizoen helemaal ziet zitten. In een interview zei de knappe acteur dat hij geen idee had hoe de show er nu zou uitzien. “De show is altijd een heel belangrijk deel van mijn leven geweest. Ik ben één en al oor.”

Onwaarschijnlijk

Helaas voor ons, ziet de acteur, die de rol van Nate vertolkte in de show, ook in dat een comeback van de show onwaarschijnlijk is. Iedereen is mega druk met ander acteerwerk. “Om een gaatje te vinden voor het filmen van nieuwe afleveringen, kan nog wel eens problemen opleveren.” Tot dan kunnen wij gelukkig genieten van alle seizoenen van Gossip Girl op Netflix.

Bron: Cosmopolitan.com | Beeld: GettyImages