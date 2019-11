Het nieuwste seizoen van Stranger Things is nog niet eens van start, of de speculaties zijn al begonnen. Leeft Hopper nog? Zien we oude bekenden wel terug? En nu de nieuwste kwestie: de schrijvers hinten erop Eleven evil te willen maken.

Nee, wij kunnen ons ook bijna niet voorstellen dat Eleven aan de kant van de slechteriken komt te staan in Stranger Things. Want evil? Dat is niet helemaal hoe we haar zouden omschrijven.

Eleven Stranger Things

Maar wanneer je de Stranger Things-schrijvers op Twitter volgt, weet je waarschijnlijk ook dat ze nogal fan zijn van het delen van nummers uit de jaren ’80 of andere film- of tv-referenties. Dit doen de makers om steeds iets meer los te laten over wat er komen gaat in het volgende seizoen. En ja, hierin is een grote hint dat Eleven misschien wel eens naar ‘the dark side’ kan gaan.

Florence and The Machine

Ze plaatsen namelijk de tekst Cosmic Love van Florence and the Machine. Daarin zingt de band: ‘En in het donker kan ik je hartslag horen. Ik probeerde het geluid te vinden, maar toen stopte het, en ik was in de duisternis, dus de duisternis werd ik.’ Het nummer gaat over iemand die iets treurigs heeft meegemaakt en daardoor meer neigt naar de duisternis. Volgens Reddit-gebruikers zou dit alleen maar kunnen wijzen op Eleven, na het verlies van Hopper.

Slechterik

Millie Bobbie Brown beweerde ook ooit dat ze niet tegen het spelen van een slechterik zou zijn, maar dat het haar verdrietig zou maken om, omdat Eleven zo’n geliefd personage is. Een andere theorie is dat ‘the American’ dr. Brenner (Eleven’s ‘papa’) is en wanneer ze hoort over zijn terugkeer, dit zou zorgen voor een ander soort woede bij Eleven. Hoe dan ook zullen we nog even moeten wachten voordat we het zeker weten: Stranger Things keert waarschijnlijk pas over twee jaar terug op Netflix.

