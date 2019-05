Waarom ‘Utopia’ stiekem een heerlijke guilty pleasure is

Zeggen we guilty pleasure, dan denk je misschien aan foute muziek, een te slechte film of een ietwat over-de-top-tv-programma. Hoewel sommigen al vinden dat Temptation Island kijken te ver gaat, krijg je pas écht gekke gezichten als je vertelt elke dag voor de buis te zitten voor Utopia.

‘Maar dat is toch dat nieuwe Big Brother, dat met die mensen die de hele dag niks doen? Ik dacht dat alleen mijn oma dat keek joh, maar jij dus ook.’ Ja, je kijkt in principe naar vijftien mensen die opgesloten zitten op een terrein, die inderdaad de hele dag een beetje aan rommelen. Heerlijk.

Echte mensen

Wat het dan ook juist zo leuk maakt, is dat het échte mensen zijn. Het zijn geen personages of een scripted realityserie zoals bijvoorbeeld The Hills. Nee, ze zijn gewoon, ja, gewoon. En daar horen ook alledaagse problemen bij. Want hoezo houd jij je niet aan dat schoonmaakrooster en waarom betaal je niet mee als je drank pakt? De bewoners hebben geen filter en daarom is het gewoon heerlijk wegkijken.

Temptation, eat your heart out

Oké, oké, we zeggen niet dat Utopia een soort Temptation Island 2.0 is. Maar als je zo’n lange tijd met elkaar ‘opgesloten’ zit, ontstaan er op een gegeven moment stelletjes. Sterker nog, de programmamakers maakten het zo bond dat ze besloten een ex van één van de kandidaten het terrein op te sturen. Wat Temptation kan kunnen wij ook, moet SBS gedacht hebben.

Stemmingen

En dan zijn er nog de stemmingen. Om de zoveel maanden komen er drie inwoners op de bank te zitten die vervolgens naar huis gestuurd kunnen worden. Genoeg reden voor paniek, plannetjes, complotten en onverwachtse wendingen. Dat in combinatie met alle unieke persoonlijkheden, is elke dag weer een feestje om naar te kijken. We snappen het best als je nog steeds denkt: no way José. Maar mocht je nu op een dag het gevoel hebben ‘wat moet ik met m’n leven’, dan is dit de ultieme tip.

Beeld: ANP